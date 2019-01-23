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Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2019 11:49 | Son Güncelleme

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 0,9 düştü

Tüketici güven endeksi yüzde 0,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ocakta, bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı. Buna göre Aralık 2018'de 58,7 olan endeks değeri, bu ay 58,2 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,4 artarak 77,1 oldu.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de ocakta yüzde 0,6 artışla 76'dan 76,5'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüşle 60,91'den 60,86'ya geriledi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi, Aralık 2018'de 22,7 iken bu ay yüzde 19,2 azalışla 18,3 oldu.

TÜİK tarafından yapılan analizlerde mevsim etkisi tespit edildiği için tüketici güven endeksinin bu aydan itibaren "mevsim etkilerinden arındırılmış" olarak yayımlanacağı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Tüketici güven endeksi TÜİK

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