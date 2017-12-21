Tüketici güveni endeksi 12 ayın dibinde

21 Aralık 2017 10:46
Tüketici güveni endeksi 12 ayın dibinde

Tüketici güven endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş kaydederek 65,1 seviyesine indi. Art arda 5. kez düşen endeks son 12 ayın en düşük seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; kasım ayında 65,2 olan endeks aralık ayında 65,1 oldu. Endeks bu rakamla yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.
 
 
Hanenin maddi durum beklentisinde kısmi artış
 
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak aralık ayında 84,8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
 
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 87,1 iken, aralık ayında yüzde 0,5 oranında artarak 87,5 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.
 
 
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,6 oldu
 
İşsiz sayısı beklentisi endeksi Kasım ayında 70,9 iken, Aralık ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 70,6 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
 
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2,9 oranında azaldı. Kasım ayında 18 olan endeks, Aralık ayında 17,5 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

 

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