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Tüketici güveni endeksi Mart’ta arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 10:13 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 86,7 oldu.

Tüketici güveni endeksi Mart’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında arttı; Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.
Hanenin maddi durumu endeksi 67,3 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 1,4 ARTTI

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında yüzde 1,4 oranında artarak 67,3 oldu.

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Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 87,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında yüzde 4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,1 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında yüzde 2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,4 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında yüzde 2,0 oranında artarak 97,4 oldu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yalandan kim ölmüş fiyatlar artarken ne güveni bu. dolar 8 oldu devamı geliyor fiyatlar böyle mi kalacak sanki
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