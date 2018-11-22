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Tüketici güveninde artış

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 yükseldi.

Tüketici güveninde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 artış gösterdi. Buna göre ekimde 57,3 olan endeks değeri, kasımda 59,6 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5,4 artışla 77,5 olurken; genel ekonomik durum beklentisi de kasımda yüzde 6,2 artarak 72,8'den 77,4'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüşle 63,4'e indi. Tasarruf etme ihtimali endeksi de ekimde 19,2 iken kasımda yüzde 4,8 artışla 20,1 oldu. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici güven endeksi TÜİK

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