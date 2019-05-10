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Tüketici Hakem Heyeti ek güvence bedelinin iadesine karar verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti, elektrik şirketinin vatandaştan aldığı ek güvence bedelinin iadesine karar verdi.

Tüketici Hakem Heyeti ek güvence bedelinin iadesine karar verdi

Belli bir tutarın üzerinde elektrik tüketimi olan kullanıcılar serbest tüketici konumuna geçerek istedikleri firmayla perakende satış sözleşmesi yapıyordu. Böylelikle firmalarla pazarlık yapma ve elektriği daha ucuz kullanma avantajı kazanıyorlardı.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz dönemde serbest tüketici konumundaki bazı tüketicilerin tüketim miktarı ortalama tüketimin altında kalınca, tekrar normal tüketici konumuna geçti. Elektrik dağıtım şirketleriyse eski sözleşmeleri iptal ederek yeni bir sözleşme çıkarttı. Bu sözleşmeyle tüketiciden istenen ek güvence bedeline yapılan itiraz, Kahramanmaraş Tüketici Hakem Heyeti tarafından kabul edilerek, bu ücretin iadesine karar verildi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nesih Tanrıverdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dağıtım şirketleri eski sözleşmeler çerçevesinde kesilen güvence bedelini kendilerince bir yeniden değerlendirme oranına tabi tutarak bugüne karşılık gelen miktarı tespit ediyorlar ve güncel güvence bedeli ile karşılaştırdıklarında aradaki farkı tüketicilerden tahsil etme yoluna gidiyorlar. Şimdi burada tüketicinin herhangi bir talebi yokken dağıtım şirketi tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal ediyor sonra tüketiciye yeni bir sözleşme dayatıyor ve dahi daha önce güvence bedeli vermiş olan tüketiciye ek güvence talep ediyor. Yapılan bu işlemin hukuka uygun bir yanı yok" dedi.

Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Her ikisi de aynı tarihte abone olan iki tüketici düşünün biri sadece bir yıl serbest tüketici konumuna geçti diye kendisinden diğer tüketiciden farklı olarak ek bir güvence bedeli alınmış oluyor. Kaldı ki zaten konuda ilgili EPDK tarafından yapılan düzenlemede bu durumdaki tüketiciler için yapılacak işlem belirlenmiştir. Düzenlemeye göre, serbest tüketici konumundan normal tüketici konuma geçen tüketici, yeni bir sözleşme düzenlemesine gerek kalmadan otomatikman normal tüketici konumuna dönebilmektedir. Olayımızda dağıtım şirketi hiçbir gereği yokken sözleşme iptal yoluna gitmiş yeni bir sözleşme düzenlemiş ve tüketici ek bir külfet çıkarmıştır bu hukuka tamamen aykırıdır hakem heyetinin aldığı karar yerindedir."

KAYNAK:AA

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