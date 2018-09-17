Tüketici Mahkemesi'nden milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar

Tüketici Mahkemesi'nden, milyonlarca emekliyi sevindirecek emsal bir karar geldi. Mahkeme, bankaların, alacakları nedeniyle emeklilerin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, bir işçi emeklisinin bin 400 lira olan emekli maaşından, banka, kredi borcu nedeniyle 349 lira kesti.

Yasaya göre, nafaka borçları dışında emekli maaşından haciz yapılamamasına rağmen banka, "Hesaptaki paraların tamamı bankaya rehinlidir" diyerek para iadesi talebini reddetti.

İşçi emeklisi, yapılan kesintinin iade edilmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, paranın iadesine karar verdi.

Heyetin bu kararı İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, bankaların, alacakları nedeniyle emeklilerin maaşından yaptıkları kesintinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, paranın iadesine yönelik kararın yerinde olduğuna hükmetti.

Uzmanların dikkat çektiği bir konu da, bazı bankaların, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yatırılan bin lira ikramiyeler üzerinde de kesinti yaptıkları oldu.

Hukukçulara göre, emekliler, bu kesintiler için de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haksız kesintilerin iptalini sağlayabilirler.

