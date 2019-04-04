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Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketici işlemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 20 civarında. Ancak bazı bankalar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan dolayı icraya verdiğinde olması gerekenden fazla, yani yüzde 35 civarında faiz uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin borcu, olması gerekenden daha fazla oluyor." dedi.

Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada tüketicilerin her konuda hakkını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin borcundan dolayı icralık olması durumunda faizlerin olması gerekenden fazla uygulandığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Tüketici borcundan dolayı icralık olması durumunda ciddi anlamda zarara uğruyor. Tüketici işlemlerinde yıllık faiz oranları yüzde 20 civarında. Ancak bazı bankalar, GSM operatörleri veya zincir mağazalar tüketiciyi borcundan dolayı icraya verdiğinde olması gerekenden fazla, yani yüzde 35 civarında faiz uyguluyor. Dolayısıyla tüketicinin borcu, olması gerekenden daha fazla oluyor. İcra dairesi de olması gereken faiz oranını bilmediği için buna itiraz etmiyor. Çünkü çok çeşitli faiz oranı söz konusu, bunları bilip kontrol etmek mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden tüketici bu konuda dikkatli olmalı."

'İTİRAZ EDİLERİSE GERİ ALINABİLİYOR'

Şahin, uygulanan fazla faize itiraz etmek için herhangi bir zaman aşımının bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kişi istediği zaman fazla ödediği bu tutarı dava açarak geri alabilir. Ayrıca açtığımız bu davayı kazanmamız durumunda da yaptığımız tüm masrafları karşı taraftan geri alabiliriz. Maalesef bunu yapanlar işlettiği fazla faizle ilgili herhangi bir ceza almıyor. Sadece 'itiraz et hakkını al' deniliyor. Şayet tüketici itiraz ederse hakkını çok rahat alabiliyor. Bu yüzden tüketici mutlaka faiz oranlarını bilmeli ya da kendisine gelen icra kağıdını bilen birisine gösterip hakkını aramalı."

'HER 100 KİŞİDEN SADECE 1'İ DAVA AÇIYOR'

Tüketicinin kendisine gelen icra kağıdındaki faiz oranlarını kontrol etmesi durumunda zarara uğramaktan kurtulacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ancak her 100 kişiden belki biri dava açarak işletilen fazla faiz oranını geri alıyor. Dolayısıyla 99 kişi bunu kabulleniyor. Tüketici bu konuda hiçbir şekilde 'borcum var' diye çekinmemeli ya da mahcubiyet duymamalıdır. Şu unutulmamalıdır ki bu kağıt icra dairesinden geliyor olsa da alacaklının avukatı tarafından hazırlanıyor. Bunu kesin bir evrak olarak görmeyin. Kişi bunu yapmadığında haliyle borçlanma devam ediyor. Bize gelen kağıdı birine göstermeyi unutmayalım. Borcunuzu kimse duymasın diye çekinmeyin. Duysun ki daha fazla zarara uğramaktan kurtulalım."

İcralık olma durumunda fazla faiz uygulayana karşı herhangi bir yaptırım olmadığını da vurgulayan Şahin, "Tüketici ancak icra kağıdındaki faiz oranlarını kontrol edip hakkını arayarak zarara uğramaktan kurtulabilir." uyarısında bulundu. KAYNAK:AA

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin icra

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