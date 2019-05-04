Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ramazan ayının yaklaşmasıyla tüketicilerin özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında aç karnına alışverişe çıkılmaması tavsiyesinde bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Gündüz vakti, yani iftarınızı açmadan alışverişe giderseniz karnınız aç olduğu için ihtiyacınızdan çok daha fazlasını almaya başlarsınız. Bunların fiyatlarına da karnımız aç olduğu için bakmayız. Bu yüzden alışverişe mutlaka iftardan sonra gidilmelidir. Hatta liste yaparak gitmek gerekiyor. Ramazanda fırsatçılar bitmiyor. Her ramazanda ortaya çıkıyorlar. Çünkü bir aylık hassas uzun bir dönem var. Kampanyalı ürünlerin birçoğu genellikle kalitesiz ve sağlıksız olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bazen bunlar ucuz diye ihtiyaç sahiplerine de verilebiliyor. Bu konuda da kişi hassas olmalıdır. Kendimizin tüketmeyeceği ürünleri kesinlikle bir başkasına hayır amacıyla vermeyelim."

"SAĞLIĞIMIZI HİÇE SAYANLAR BOŞ DURMUYOR"

Şahin, tüketicilerin ürünleri kıyaslayarak satın almasını tavsiye ederek, şöyle devam etti: