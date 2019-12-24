FİNANS

Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete dönüşmesin"

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 12:51 | Son Güncelleme

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2020 yılına sayılı günler kala yılbaşı internet üzerinden alışveriş yapacak olan vatandaşları uyardı.

Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete dönüşmesin"

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2020 yılına sayılı günler kala yılbaşı internet üzerinden alışveriş yapacak olan vatandaşları uyardı. Maden, "Tüketicilerimiz Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmemelidir, yani bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir" ifadelerine yer verdi.
2020 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yıl başı alışverişleri için internet sitelerini ziyaret ederek kampanyaları takip ediyor. Sevdiklerine yıl başı hediyesi almak isteyenlerin online alışveriş sitelerini her zamankinden daha çok ziyaret ettiğini akatran Maden, siber dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarılarda bulundu. Maden, "2020 yılına girmeye sayılı günler kala, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler online alışveriş sitelerini her zamankinden daha çok ziyaret ediyor. Yoğun yıl başı kampanyaları ve uygun fiyatlı hediye arayışı, kullanıcıların zaman zaman güvensiz siteleri ziyaret etmelerine de sebep oluyor. Bu nedenle yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı yılın son iki ayında siber dolandırıcılık faaliyetlerinin de arttığı görülüyor. Tüketicilerimizin kendilerini siber dolandırıcılardan korumak ve yıl başı alışverişinin mağduriyete dönüşmesini engellemek için uymaları gereken önemli birkaç hususu belirtmek istiyorum. Tüketicilerimiz Yıl başı temalı içeriklere hemen tıklamamalı, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol etmelidir. Çünkü kötü niyetli kişilerin gönderdiği linklere tıklandığında tüm kişisel bilgiler dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edilmelidir. Düşünmeden girilecek linkler virüs bulaştırabilir. Bu nedenle bir tanıdıktan dahi gelse kendisi ile iletişime geçilip teyit edilmelidir" şeklinde konuştu.

Abartılı kampanyalara dikkat
Alışveriş yapılan internet sitesinin gereğinden fazla soru sorması halinde bu soruların cevaplanmamasına dikkat çeken İsmail Maden, "Tüketicilerimiz Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmemelidir, yani bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğu düşünülürse yeni bir tarayıcı açılarak web sitesinin adresi doğrudan bu adres çubuğuna yazılmalıdır. Verilen bilgilere dikkat edilmelidir. Alışveriş yapılan site sipariş için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamamalı ve hemen alışveriş sonlandırılmalıdır. Mağazaların web siteleri yerine uygulamaların kullanılması uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılmaktadır. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapılacaksa, alışveriş yapılan sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olunmalıdır. Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

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