Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete dönüşmesin"

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2020 yılına sayılı günler kala yılbaşı internet üzerinden alışveriş yapacak olan vatandaşları uyardı. Maden, "Tüketicilerimiz Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmemelidir, yani bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir" ifadelerine yer verdi.

2020 yılına sayılı günler kala vatandaşlar yıl başı alışverişleri için internet sitelerini ziyaret ederek kampanyaları takip ediyor. Sevdiklerine yıl başı hediyesi almak isteyenlerin online alışveriş sitelerini her zamankinden daha çok ziyaret ettiğini akatran Maden, siber dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarılarda bulundu. Maden, "2020 yılına girmeye sayılı günler kala, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler online alışveriş sitelerini her zamankinden daha çok ziyaret ediyor. Yoğun yıl başı kampanyaları ve uygun fiyatlı hediye arayışı, kullanıcıların zaman zaman güvensiz siteleri ziyaret etmelerine de sebep oluyor. Bu nedenle yılbaşı alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı yılın son iki ayında siber dolandırıcılık faaliyetlerinin de arttığı görülüyor. Tüketicilerimizin kendilerini siber dolandırıcılardan korumak ve yıl başı alışverişinin mağduriyete dönüşmesini engellemek için uymaları gereken önemli birkaç hususu belirtmek istiyorum. Tüketicilerimiz Yıl başı temalı içeriklere hemen tıklamamalı, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol etmelidir. Çünkü kötü niyetli kişilerin gönderdiği linklere tıklandığında tüm kişisel bilgiler dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edilmelidir. Düşünmeden girilecek linkler virüs bulaştırabilir. Bu nedenle bir tanıdıktan dahi gelse kendisi ile iletişime geçilip teyit edilmelidir" şeklinde konuştu.