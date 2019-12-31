Tüketicinin korunmasına ilişkin idari para cezaları artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları, 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığının, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 yükseltildi. Söz konusu artışla 415 lira ile 209 milyon 564 bin 436 lira arasında değişen cezalar, fiyat etiketi ve listeleri, tüketicileri aldatıcı reklamlar gibi konuları kapsıyor. Bu kapsamda, tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 10 milyon 478 bin 218 liraya yükseltildi.

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla yapılmışsa 20 bin 953 lira, ülke düzeyinde yayın yapanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse 419 bin 126 lira olacak.