FİNANS

Tüketiciye organik yumurta uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2019 10:09 | Son Güncelleme

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, organik diye satılan yumurtalar konusunda tüketicileri uyardı.

Tüketiciye organik yumurta uyarısı

YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, serbest dolaşan tavuklardan sağlanan yumurtanın yüzde 1, organik üretimin payının ise yüzde 0.4 olduğunu kaydetti.

Tüketicileri uyaran Pala, "Satın alınırken, organik ürün sertifikasının mutlaka sorulması gerekiyor. Tavuk pisliğine bulanmış yumurtalar saman içine konarak "köy yumurtası", "gezen tavuk yumurtası" "organik yumurta gibi adlarla ve 3-4 misli fiyatla satılıyor" diye konuştu.

"KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ"

Sektördeki gelişmeleri Dünya gazetesine değerlendiren Pala, maliyetlerdeki tüm artışlara karşın sektörün 2018 yılını rekor ihracat seviyesinde kapattığını söyledi. 430 milyon dolarla son 10 yılın ihracat rekoruna ulaştıklarını belirten Pala, Türkiye'de yumurta tüketiminin artırılması için KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istedi.

2018 yılında sektörün 22 milyar adet üretimle dünya 9'uncusu olduğunu kaydeden Pala, 430 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye'nin dünya yumurta ihracatında 3'üncü sırada olduğunu anlattı. Pala bu ihracat rakamının aynı zamanda son 10 yılın rekoru olduğunun altını çizdi

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ünlü iş kadını Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş kadını Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı
Rusya'dan önemli vize kararı!Rusya'dan önemli vize kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YUM-BİR organik yumurta

En Çok Okunan Haberler

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Fiyatı 8 liraya çıkan patatesle ilgili İngiltere'den uyarı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! BDDK’dan yeni kredi taslağı

Kredi borcu olanlar dikkat!

Ünlü iş kadını Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş kadını Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

Putin, Türk iş adamları ve tır şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya'dan önemli vize kararı!

Depodan çıkışı 1,5 İstanbul'da satışı 4 lira

Depodan çıkışı 1,5 İstanbul'da satışı 4 lira

Ticaret Bakanlığından 5 ilde eş zamanlı "hal" denetimi

5 ilde hallere eş zamanlı denetim

E-tebligat dönemi başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.