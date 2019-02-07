Tüketiciye organik yumurta uyarısı

YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, serbest dolaşan tavuklardan sağlanan yumurtanın yüzde 1, organik üretimin payının ise yüzde 0.4 olduğunu kaydetti.

Tüketicileri uyaran Pala, "Satın alınırken, organik ürün sertifikasının mutlaka sorulması gerekiyor. Tavuk pisliğine bulanmış yumurtalar saman içine konarak "köy yumurtası", "gezen tavuk yumurtası" "organik yumurta gibi adlarla ve 3-4 misli fiyatla satılıyor" diye konuştu.

"KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ"



Sektördeki gelişmeleri Dünya gazetesine değerlendiren Pala, maliyetlerdeki tüm artışlara karşın sektörün 2018 yılını rekor ihracat seviyesinde kapattığını söyledi. 430 milyon dolarla son 10 yılın ihracat rekoruna ulaştıklarını belirten Pala, Türkiye'de yumurta tüketiminin artırılması için KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istedi.

2018 yılında sektörün 22 milyar adet üretimle dünya 9'uncusu olduğunu kaydeden Pala, 430 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye'nin dünya yumurta ihracatında 3'üncü sırada olduğunu anlattı. Pala bu ihracat rakamının aynı zamanda son 10 yılın rekoru olduğunun altını çizdi

