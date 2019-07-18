TÜKİD'in yeni başkanı Mehmet Helvacıoğlu oldu

Türkiye kırtasiye sektörünün çatısını oluşturan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyeleri, gerçekleşen 2019 Olağan Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu'nu seçti. 2015 yılından beri TÜKİD Başkanlığı görevini üstlenen Vecdet F. Şendil, görevi Helvacıoğlu Kırtasiye'nin sahibi Mehmet Helvacıoğlu'na teslim etti. Kurul'da; Başkan Yardımcısı Muharrem Ender Karvar (Derya Dağıtım), Sözcü Üye Taha Keresteci (Ceren Kırtasiye), Muhasip Üye Cihangir Aydın (Karadeniz Kırtasiye), Asil Üyeler Reşit Keskin (Keskin Color), Bedri Karslıoğlu (Karslıoğlu Kırtasiye), Faruk Çelikten (Barker Kırtasiye), Yedek Üyeler de Abdurrahman Burak Çiftçioğlu (Fatih Kalem), Osman Çelik (Çelik Kalem), Orhan Zekai Kavak (Sema Kırtasiye), Cengiz Bakımlı (Seyhan Dağıtım) ve Mesut Özdemir (Özdeniz Kitap Kırtasiye) oldu.

'TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'



Bir önceki yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Helvacıoğlu, “Genel Kurul’daki saygı, sevgi ve hoşgörü ortamının bundan sonra da devam edeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Toplantıya katılan ve desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize öncelikle teşekkür ederiz” dedi. Türkiye kırtasiye sektörünün yakaladığı dünya standartlarındaki gelişimi devam ettirebilmek adına sektörün tüm paydaşları ile birlik ve beraberlik ilkesiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Helvacıoğlu, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın en sağlıklı, en güvenilir ve en yenilikçi ürünleri kullanarak gelişim ve eğitimlerini tamamlamaları için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.