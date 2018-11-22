Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan, Türkiye'deki tüm belediyelerin tek veri tabanında ortak bir sistem altında standart bir yazılım ile çalışmasını sağlayacak, belediyelerin mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüleceği "e-Belediye Bilgi Sistemi" eğitim toplantısı Mardin'de bir otelde yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, bilgi teknolojisi çağında halka hizmetleri zaman ve mekandan bağımız sunabilmenin gerekli olduğunu belirterek bilgi çağında bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanan belediyeler bulunduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu, ancak bunların hepsinin birbirinden bağımsız yapılar olduğunu anlattı.

Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir büyükşehir belediyesi ilçe belediyeleriyle bir bütün görme imkanı maalesef yok. Yine bir belediye kendi birimleri içerisinde dahi tek bir sistemde yapamıyor. Büyükşehirler dahil buna, ilçeler de zaten yapamıyor. Bir de bunu diğer illerle diğer ilçelerle ve devlet kurumlarıyla zaten yapamıyor. Her belediye vatandaşa elektronik ortamda hizmet sunmak istese, en mükemmel sistemi kursa dahi bütün veri tabanlarına tek tek entegre olması lazım. Bütün belediyelerin tek tek veri tabanına eklenmesi hem çok zahmetli ve çok masraflı olur hem de bilgi güvenliği açısından da çok mahsurlu bir durumdur."