Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 432 lira zam geldi

Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışanların güvencesi niteliğinde. Tazminat her bir yıl için bir aylık brüt ücret kadar oluyor. Ama bunun bir üst limiti bulunuyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. İlk 6 aylık enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memur maaşına yüzde 8.65 zam yapılmıştı.

432 LİRALIK FARK

Tazminat tavanı da aynı oranda, yani 432 lira artarak 5 bin liradan 5 bin 434 liraya çıktı. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli. 10 bin lira maaş da olsa 1 yıllık kıdem 5 bin 434 lirayı aşamayacak. Artış az gibi görünse de yıllarca aynı işyerinde çalışanlar için avantajı büyük. Örneğin; 6 bin 500 lira brüt maaşı olan bir işçi 10 yıl çalışması varsa, 1 Temmuz öncesine göre 4 bin 249 lira fazla tazminat alacak. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evlilik nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Fazla mesaiyi yaptırmaya zorlandığı için haklı nedenle istifa edenler de kıdeme hak kazanır. Kıdemde zamanaşımı süresi 5 yıl.



EMEKLİLİK HAKKIYLA