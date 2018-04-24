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Tüm dünya Türkiye'de yetişen somonun peşinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

Tanesi ortalama 150 liradan satışa sunulan somon balığına yurt dışından yoğun talep görmesi üreticisinin yüzünü güldürdü.

Tüm dünya Türkiye'de yetişen somonun peşinde

Karadeniz'de yaklaşık 20 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanılan ve aradan geçen süre içerisinde üretimi artırılan somon balığı yurt içi ve dışından talep görüyor.

Perşembe ilçesinin 700 ila 900 metre açığında, 50-60 metre derinliğe kurulan ağ kafeslerinde üretilen somon balığının tanesi ortalama 4,5 kilogram geliyor.

Kilosu 35 ila 40 lira ve tanesi ortalama 150 liradan alıcı bulan somon, lüks restoranların yanı sıra yurdun çeşitli yerlerindeki otel ve restoranlarda da sofraları süslüyor.

"Bölgede yetiştirilen somon, diğer ülkelerin balığına göre daha lezzetli"

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde kültür balıkçılığının Perşembe ilçesi tarafında yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Perşembe ilçesi açıklarına kurulan ağ kafeslerinde levrek, çipura ve somon üretildiğini dile getiren Karadeniz, son yıllarda Karadeniz'de yetiştiriciliği artan ve Norveç somonu olarak da bilinen somon balığına ilginin arttığını ifade etti.

Karadeniz, bölgede yetiştirilen somonun diğer ülkelerin balığına göre daha kaliteli ve lezzetli olduğunu vurgulayarak, "Bu lezzet ise Karadeniz'in suyundan ve tuz oranından kaynaklanıyor. Bunun farkında olan işletmeler ve tüketiciler somon balığına oldukça ilgi gösteriyor." dedi.

Ordu'da yetiştiriciliği yaygınlaşan somon balığının başta büyük iller olmak üzere yurdun birçok noktasına satıldığını aktaran Karadeniz, "Son yıllarda ilimizde yetiştirilen somona, Rusya ve Japonya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oldukça talep var. Arkadaşlarımız kapasiteleri ölçüsünde bu ülkelere somon ihracatında bulunuyorlar." diye konuştu.

"Avrupalı alıcılar, Türkiye'de üretilen somonun lezzetinin farkına vardı"

Perşembe ilçesinde somon balığı üreten işletme sahibi Orkun Sezer ise ürettikleri balığın 4-5 kilo civarında geldiğini kaydetti.

Ordu'da ürettikleri somon balığına her geçen yıl ilginin arttığına dikkati çeken Sezer, "Şu anda İstanbul ve Ankara'ya sipariş yetiştiremiyoruz. Somon balığına talep epey fazla. Biz de elimizden geldiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sezer, bölgede 5 bin ton civarında somon üretimi yapıldığını belirterek, "Geçen yıl firma olarak Rusya ve Japonya'ya somon ihracatımız olmuştu. Bu sezon da ihracatımız devam edecek. Talep geldikçe ihracatın daha da artacağına inanıyoruz çünkü Avrupalı alıcılar, Türkiye'de üretilen somonun lezzetinin farkına vardı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
somon ordu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha çok yetiştirsenizde fakir fukarada yese en azından tadına baksa ama nerde fakir ölsün bu ülked durmak yok yola yollara tünelelre devam
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