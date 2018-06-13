Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU? Fed bir önceki toplantısını 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ? Dolar/TL kuru gün içinde en düşük 4.5834’ü, en yüksek 4.6978’i gördü.

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi 25 baz puan faiz artırdı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 30 Temmuz-31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.

