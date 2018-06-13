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Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 21:02 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi 25 baz puan faiz artırdı.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı!

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi 25 baz puan faiz artırdı.

21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Dolar/TL kuru gün içinde en düşük 4.5834’ü, en yüksek 4.6978’i gördü.

BEKLENTİLER ARTIŞ YÖNÜNDEYDİ

Fed'in faiz artışı yapmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Faiz oranının 25 baz puan artırılarak yüzde 1.75-2 aralığına çekilmesi bekleniyordu.

YILIN İKİNCİ FAİZ ARTIŞI

Fed’in bugünkü faiz artışı kararıyla yılın ikinci faiz artışı gerçekleşmiş oldu. İlk faiz artışı 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla gelmişti. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Fed bir önceki toplantısını 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Fed'in bir sonraki toplantısı 30 Temmuz-31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

2018 BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Fed’le ilgili tahminlerde bulunan BlackRock'ın Asya Pasifik sabit getirili menkul kıymetler başkanı Gregor Carle ve Moody’s 3 kez faiz artırımı olacağını öngörürken, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fed'in bu yıl dört kez faiz artırımına gidebileceği tahmininde bulundu.

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