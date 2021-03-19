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Tunceli Belediyesi'nde bazı işçi maaşları 8 bin lira oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 17:36 | Son Güncelleme

Tunceli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belediyede çalışan bazı işçilerin maaşı 8 bin lira oldu.

Tunceli Belediyesi'nde bazı işçi maaşları 8 bin lira oldu

Tunceli Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlanırken Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle toplu iş sözleşmesi imzalandı.

TUNCELİ'DE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ MAAŞI 8 BİN LİRA OLDU

Anlaşmaya göre belediyede çalışan 63 işçinin maaşlarına yüzde 20 zam yapıldı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu imzalanan sözleşmeyle bazı işçilerin maaşının 8 bin lirayı aştığını bazılarının ise yaklaşık 8 bin lira maaş alacağını duyurdu.

Maçoğlu, "Gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğini verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan sözleşme kapsamında kadın çalışanlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile her ayın belli bir gününde regl/menopoz izni verildi.

Ayrıca yemek ve kira yardımında da yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam yapıldı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ya bi adam keainlikle ülkeyi yönetmeli kesinlikle CUMHURBAŞKANI bu adam olmalı.. napsakta bu adamı ülkenin başina getirsek
Adamsın memo
sonra millet belediye işine girmek için yollar ariyor. ruşvet baştavher yola düşüyor. 3500 4000 nelere yetmez
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