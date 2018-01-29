FİNANS

Tüpçüler 4 bin lira aylıkla çalışan bulamıyor

29 Ocak 2018 11:36

Anatlaya'da, asgari ücretten başlayıp 2 bin liranın üzerine kadar ücret ile günlük 50- 60 lira da bahşişin olduğu tüp ve damacana su sektöründe aylık gelir, 3- 4 bin lirayı buluyor. Ancak dolgun ücrete rağmen çalıştıracak eleman bulunamıyor.

Tüpçüler 4 bin lira aylıkla çalışan bulamıyor

 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) akaryakıt ve gaz ürünleri sektörünü oluşturan 14'üncü Grup Meslek Komitesi'nce, sektörde ciddi ölçüde personel sıkıntısı yaşadığından ve eleman bulunulamamasından yakınıldı. Komite üyelerinden ATSO meclis üyesi Cihangir Deniz, tüp ve damacana su sektöründe hem kalifiye hem de vasıfsız eleman bulamadıklarını kaydetti. Ülkede ciddi düzeyde işsizlikten şikayet edilirken, işçi bulamadıklarına dikkati çeken Deniz, "Sektörün en büyük sıkıntılarından biri, eleman çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Herkes, ülkede işsizlik olduğunu söylüyor; ama biz, çok büyük işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Antalya'da yaklaşık 500 bayi arkadaşımızın en az 1'er, 2'şer personel açığı var ve temin edemiyoruz" dedi.

 
'HER BAYİNİN PERSONEL AÇIĞI VAR'
 
Antalya'da, sektörde bugün için yaklaşık 3 bin su ve tüp dağıtan çalışan olduğuna değinen Deniz, "Yaklaşık 500 bayi olduğunu düşünürsek her birinde 4- 5 personel çalışıyor. Halen her bayinin 1- 2 personele daha ihtiyacı var. Antalya'daki bu sıkıntı, Türkiye genelinde de yaşanıyor. Türkiye genelinde de sektörde, 200 bin civarında çalışan var ve benzer oranlarda da ihtiyaç var. Antalya'da en az 500 kişiyi daha istihdam edebilecek kapasitemiz var" diye konuştu.
 
AYLIK GELİR 3- 4 BİN LİRA
 
Tüp ve su dağıtım işinde çalıştırılan personelin en az asgari ücret, sigorta ve yemek imkanlarıyla günde 8 saat çalıştırıldığını belirten Cihangir Deniz, genellikle çalışma saatlerinin 08.00- 20.00 olduğunu, bir çalışanın fazla mesailerle 2 bin liranın çok üzerinde maaş alabildiğini kaydetti. Bu sektörde çalışanlar için bahşişin de azımsanmayacak oranda olduğunu anlatan Deniz, "Günlük bir yevmiye kadar bahşiş de alabiliyorlar. Genellikle 2- 3 lira gibi para üstleri alınmıyor ve günde 5 servise çıksa ve yarısı bahşiş bıraksa 50- 60 lira belki üzerinde bahşiş geliri olabiliyor. Maaş ve bahşişiyle aylık gelir 3- 4 bin liraya geliyor; ama nedense işçi bulmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz" dedi. DHA
 
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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 23 Oy
    TÜPÇÜ SEN EN İYİSİ TÜPLERİN BAŞINA ASGARİ ÜCRETTEN BEKÇİ KOY, TÜPLERİ KENDİN DAĞIT O YALANLA ABARTTIĞIN 4 BİN LİRA CEBİNE KALSIN SİNEĞİN YAĞINI HESAPLAYAN TÜPÇÜ
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  • 22 Oy
    hadi len iş başvurusu için gidiyorsun form veriyor dolduruyorsunuz biz sizi ararız arama beni ben iş bulurum yalan haber bende işsizim o zaman bana verin ayda 4 bin TL evimi Antalya'ya taşırım....
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  • 19 Oy
    Bahsedildi gibi bi bahşiş maalesef YÖK o sektörde üstelik statüsüde agır iş mesai YÖK Asgari ücret üzerinde bi maaş uygulamasıda yok tamamen abartı
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