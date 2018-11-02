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Tüpraş için ABD'den İran yaptırım muafiyati bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2018 13:50 | Son Güncelleme

Bloomberg'ün haberine göre Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) için ABD'den İran yaptırım muafiyeti bekleniyor.

Tüpraş için ABD'den İran yaptırım muafiyati bekleniyor

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş için ABD'nin yaptırım muafiyeti bekleniyor.

ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını hedefleyen yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulayıp uygulamayacağı konusunda Türkiye'ye bir yazı gelmediğini, ancak bazı duyumlar olduğunu söylemişti.

ÜÇ ÜLKENİN ADI ORTAYA ÇIKTI

Bloomberg ajansının sabah saatlerinde geçtiği habere göre ise ABD sekiz ülkeye istisna tanınmasına karar verdi. Haberde Güney Kore, Japonya ve Hindistan'a istisna tanındığı, diğer ülkelerin ise Pazartesi günü açıklanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tüpraş iran yaptırım

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