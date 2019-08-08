FİNANS

Tüpraş’ın ilk yarı üretimi yüzde 11 artışla 6.9 milyon ton oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Tüpraş’ın açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre, Tüpraş’ın üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 6.9 milyon tona ulaştı. Operasyonel gücüyle Türkiye talebini özveriyle karşılamaya devam eden Tüpraş, 2019 yılı ilk yarısında toplam 14.4 milyon tonluk satış yaptı.

Tüpraş’ın ilk yarı üretimi yüzde 11 artışla 6.9 milyon ton oldu

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüpraş, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığıyla destekleyerek, Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu 2019’un ilk yarısında da başarıyla gerçekleştirdi.

Tüpraş İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde başlatılan planlı bakım ve iyileştirme amaçlı duruş, tamamlanmasıyla üniteler emniyetli bir şekilde tam kapasiteyle üretime başladı. Bu dönemdeki kapsamlı ve uzun süreli bakım çalışmalarına rağmen 2019 yılının ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve 6.9 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk altı ayında yüzde 6.0 büyüme ile 14.4 milyon ton satış miktarına ulaşıldı

Yılın ikinci çeyreğinde, Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5.5 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7.1 milyon tona ulaştı. Altı aylık dönemde toplam satış miktarı ise 14.4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Nisan ayına varil başına 69.2 dolar düzeyinde başlayan ham petrol fiyatı, Nisan ve Mayıs aylarında yukarı yönlü bir trend izlese de küresel ekonomideki yavaşlama endişesi ile ikinci çeyrekte

yüzde 4.4 düşüşle, yılın ilk yarısını varil başına 66.2 dolar düzeyinde tamamladı.

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TÜPRAŞ NET RAFİNERİ MARJI AKDENİZ MARJININ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Ürün marjlarının zayıf seyretmesi ve daralan ağır-hafif ham petrol fiyat makasının etkisiyle ikinci çeyrekte rafinaj kârlılığı olumsuz yönde etkilendi. Söz konusu dönemde Akdeniz rafineri marjı 2018 yılına göre yüzde 61 gerileyerek varil başına 1.7 dolar olurken, Tüpraş net rafineri marjı varil başına 2.8 dolar oldu.

İKİNCİ ÇEYREK SATIŞ HASILATI 24 MİLYAR LİRA OLDU

2019 yılı ikinci çeyrek satış hasılatı kur etkisiyle yüzde 19 artarak 24 milyar lira; altı aylık dönemde ise 44.7 milyar lira oldu. Vergi Sonrası Kar ise zayıf seyreden rafinaj kârlılığı ve geçen yıla göre artan finansman maliyetlerinin etkisiyle geçen yıla göre yüzde 15 azalarak 870 milyon liraya geriledi. İlk altı aylık net kar 495 milyon lira oldu.

Yılın ilk yarısında, rafinaj için toplam 70 milyon dolar yatırım harcaması yapan Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye; hissedarları, iş ortakları ve Ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek.

KAYNAK:DHA

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Tüpraş üretim miktarı

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