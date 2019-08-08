Tüpraş’ın ilk yarı üretimi yüzde 11 artışla 6.9 milyon ton oldu

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Tüpraş, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığıyla destekleyerek, Türkiye’nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu 2019’un ilk yarısında da başarıyla gerçekleştirdi.

Tüpraş İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisinde başlatılan planlı bakım ve iyileştirme amaçlı duruş, tamamlanmasıyla üniteler emniyetli bir şekilde tam kapasiteyle üretime başladı. Bu dönemdeki kapsamlı ve uzun süreli bakım çalışmalarına rağmen 2019 yılının ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve 6.9 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk altı ayında yüzde 6.0 büyüme ile 14.4 milyon ton satış miktarına ulaşıldı

Yılın ikinci çeyreğinde, Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5.5 milyon ton olurken, toplam satış miktarı 7.1 milyon tona ulaştı. Altı aylık dönemde toplam satış miktarı ise 14.4 milyon ton olarak gerçekleşti.

Nisan ayına varil başına 69.2 dolar düzeyinde başlayan ham petrol fiyatı, Nisan ve Mayıs aylarında yukarı yönlü bir trend izlese de küresel ekonomideki yavaşlama endişesi ile ikinci çeyrekte