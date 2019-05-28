FİNANS

'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferine başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

Turistik Doğu Ekspresi, yarın saat 19.00'da tarihi Ankara Garı'nda gerçekleştirilecek törenle ilk seferi için hareket edecek.

'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferine başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.

Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu.

Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara'dan saat 19.55'te, Kars'tan saat 23.55'te hareket edecek.

Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek.

KAPASİTESİ 120 KİŞİ

Ankara-Kars arasındaki parkurunu, 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.

Tamamı yataklı vagondan oluşan tren 120 yolcuya kadar hizmet verebilecek. Bilet fiyatı ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.

KAYNAK:AA


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turistik doğu ekspresi Ankara Garı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anakara Kars

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