Turizm devi Alkoçlar konkordato istedi!

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi Alkoçlar Otelcilik ve Turizm A.Ş., yaklaşık 65 milyon liralık borcu için konkordato talebinde bulundu.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, geçen haftaki dava dilekçesinde, şirketin icra takipleri baskısı ile faaliyetlerini sürdürememe tehlikesi yaşadığı kaydedilerek, yaşanan nakit darboğazın geçici olduğu vurgulandı.

Haberde, 1400 yatak kapasitesi olan Kemer, Bodrum ve Alaçatı’daki 3 otelin işletmeciliğini yapan ve yüzde 100’ünün Ender Alkoçlar’a ait olan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ adına, avukat Emre Ergenç'in şu sözleri yer aldı:

"Başvuru ile tüm paydaşlar korunması amaçlanıyor. Bin 300 kişiye istihdam sağlayan şirketin devamlılığını sağlamak istiyoruz. Bankalar yüksek faizle dahi kredi kullandırmıyor. Bu nedenle geçici nakit sıkıntısı oluştu. Nakit akışını düzenlemek ve yeni sezona sorunsuz girebilmek için vadeli konkordato ile borçları yeniden yapılandırmayı talep ettik."

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.