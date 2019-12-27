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  4. Turizm kenti 2019 yılını rekorlarla kapatacak

Turizm kenti 2019 yılını rekorlarla kapatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 12:48 | Son Güncelleme

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapatacak.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapatacak. Kente gelen turist sayısı 14 milyon 856 bin 153 olarak kayıtlara geçerken, Ocak-Kasım döneminde gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada 5 milyon 406 bin 353 rakamıyla Ruslar yer aldı.
Deniz, kum, güneş ve lüks otellerinin yanı sıra kültürel yapısıyla da dikkat çeken Antalya, bu yıl da milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. ‘Turizmin başkenti’ olarak nitelendirilen Antalya, 2019 sezonunu rekorlarla kapatacak. Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği rakamlarına göre, bu yıl kente gelen toplam turist sayısı 14 milyon 856 bin 153 oldu. Kent 2016 yılında 6 milyon 181 bin 913, 2017 yılında 9 milyon 738 bin 962, 2018 yılında ise 12 milyon 712 bin 603 turiste ev sahipliği yaptı.

Ruslar yine zirvede
Öte yandan Ocak-Kasım ayları arasında kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada yine Ruslar yer aldı.
2014 yılında gelen Rus turist sayısı 3 milyon 478 bin 431’ken 2015’de 2 milyon 833 bin 750 oldu. 2016’da 469 bin 55 olarak düşüşe geçen rakam, 2017’de 3 milyon 695 bin 69, 2018’de 4 milyon 570 bin 4 olarak kaydedildi. 2019’da ise Rus turistlerin sayısı 5 milyon 406 bin 353 olarak açıklanarak, tüm yılların rekoru kırıldı.

Almanlar ikinci sırada
Ruslardan sonra ikinci sırada 2 milyon 584 bin 341 rakamıyla Almanlar yer aldı. Kente 2014 yılında 2 milyon 766 bin 533, 2015’da 2 milyon 943 bin 237, 2016’da 1 milyon 936 bin 515, 2017’de 1 milyon 622 bin 604, 2018’de ise 2 milyon 227 bin 266 Alman turist geldi.
Üçüncü sırayı da 798 bin 817 turist rakamıyla Ukrayna aldı. Antalya 2014 yılında 283 bin 587, 2015’te 314 bin 336, 2016’da 572 bin 53, 2017’de 712 bin 176, 2018’de ise 709 bin74 Ukraynalı turiste ev sahipliği yaptı.
Ukrayna’dan sonra dördüncü sırada 694 bin 928’le İngiltere, beşinci sırada 548 bin 180’le Polonya, altıncı sırada ise 409 bin 543 turistle Hollanda yer aldı.

"İyi bir kış geçiriyoruz"
Rakamları değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2019 yılını belirledikleri hedefler doğrultusunda bitirdiklerini belirterek, 2020 sezonuna odaklandıklarını kaydetti. 2020 turizminin, 2019 kadar iyi geçeceğini öngördüklerini belirten Atmaca, "Yılbaşı dolayısıyla otellerimiz doldu. Özellikle Türklerden yoğun talep vardı. Taleplerin büyük bir kısmını yerli turistlerimiz oluşturuyor. Ruslar’dan da talepler var. İyi bir kış geçiriyoruz" dedi.

"2020’nin pazarı Polonya olabilir"
Polonyalı turist sayısında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Atmaca, "2020’de en çok artan pazar, Polonya olacak gibi görünüyor. Polonya’dan güzel bir talep var. Thomas Cook iflas ettikten sonra ise İngiltere’ye sefer konulan uçakların sayısı, daha fazla İngiliz’in geleceğini gösteriyor. Şuana kadar aldığımız rezervasyonlar gayet güzel. Erken rezervasyonlar devam ettiği için ciddi rezervasyonlar alıyoruz. Umuyorum ki iyi bir 2020 geçiririz" diye konuştu.

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