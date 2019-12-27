Turizm kenti 2019 yılını rekorlarla kapatacak

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapatacak. Kente gelen turist sayısı 14 milyon 856 bin 153 olarak kayıtlara geçerken, Ocak-Kasım döneminde gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada 5 milyon 406 bin 353 rakamıyla Ruslar yer aldı.

Deniz, kum, güneş ve lüks otellerinin yanı sıra kültürel yapısıyla da dikkat çeken Antalya, bu yıl da milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. ‘Turizmin başkenti’ olarak nitelendirilen Antalya, 2019 sezonunu rekorlarla kapatacak. Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği rakamlarına göre, bu yıl kente gelen toplam turist sayısı 14 milyon 856 bin 153 oldu. Kent 2016 yılında 6 milyon 181 bin 913, 2017 yılında 9 milyon 738 bin 962, 2018 yılında ise 12 milyon 712 bin 603 turiste ev sahipliği yaptı.

Ruslar yine zirvede

Öte yandan Ocak-Kasım ayları arasında kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada yine Ruslar yer aldı.

2014 yılında gelen Rus turist sayısı 3 milyon 478 bin 431’ken 2015’de 2 milyon 833 bin 750 oldu. 2016’da 469 bin 55 olarak düşüşe geçen rakam, 2017’de 3 milyon 695 bin 69, 2018’de 4 milyon 570 bin 4 olarak kaydedildi. 2019’da ise Rus turistlerin sayısı 5 milyon 406 bin 353 olarak açıklanarak, tüm yılların rekoru kırıldı.