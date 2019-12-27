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  4. Turizm merkezlerine yılbaşı dopingi

Turizm merkezlerine yılbaşı dopingi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Atmaca: - "Rezervasyonlara kasım başında başlamıştık. Çok az yer kaldı. Popüler sanatçıların çıktığı otellerimizde hiç yer yok" - Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülbüloğlu: - "Bu yıl açık olan tesislerimizde talepler iyi. Tüm Ege'yi Marmaris'e bekliyoruz. Yılbaşı çok coşkulu geçecek"

ANTALYA/MUĞLA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN-DURMUŞ GENÇ - Deniz, kum ve güneşiyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya ve Muğla'da yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Antalya'nın Belek, Side, Alanya ve Kemer ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Ula ve Fethiye ilçelerinde sezonu kapatmayan otellerde, yılbaşı gecesi için doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

Kentlerde 2020 hazırlıkları kapsamında caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Otellerde yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, yılbaşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan ciddi rezervasyon aldıklarını belirten Atmaca, yerli misafirde de yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Özellikle sanatçılı programların hazırlandığı otellere Türk misafirlerin daha fazla ilgi gösterdiğine işaret eden Atmaca, "Rezervasyonlara kasım başında başlamıştık. Çok az yer kaldı. Popüler sanatçıların çıktığı otellerimizde hiç yer yok." dedi.

- Herkese uygun yılbaşı programı var

Her bütçeye uygun yılbaşı programları hazırlandığını dile getiren Atmaca, şöyle konuştu:

"Misafirin tercihine göre uygun tesislerimiz var. Çok ekonomik olanlar da var, çok pahalı yerler de. Antalya, ürün çeşitliliğiyle her türlü talebe cevap verebiliyor. Yılbaşı paket programlarının fiyat aralığı ise 300 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Antalya, turistlerin hem tatil yapabileceği hem de yılbaşını kutlayabileceği her bütçeye uygun bir destinasyon."

Atmaca, Antalya'nın yılbaşında yaklaşık 400 bin kişiyi ağırlayacağını ifade etti.

Regnum Carya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna da yılbaşı için güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

G-20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin ağırlandığı salonda 1200 kişilik eğlence programı hazırlandığını dile getiren Üstertuna, Rusya, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Romanya'dan yoğun rezervasyon aldıklarını anlattı.

Üstertuna, otelde birkaç oda kaldığını, buraların da hafta içinde dolacağını ifade etti.

- "Yılbaşımız çok coşkulu geçecek"

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'da yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yerel yönetimler, konaklama sektörü ve seyahat acentelerinin ciddi çalışmalar içinde olduğunu belirten Kavala, doluluk oranının şu an yüzde 90'lar seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Kavala, "Bodrum gözde tatil merkezi olduğunu her yılbaşında olduğu gibi belli ediyor. Bu yılbaşında da hazırlanmış çeşitli programlar var. Bu programlarla misafirlerimizi ağırlayacağız. Açık olan otellerimize yapılmış rezervasyonlar yılbaşına yaklaştıkça daha da artıyor." diye konuştu.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'te otellerin ve yeni yıl eğlencesi düzenleyen restoranların çevre illerden ilgi gördüğünü söyledi.

Yeni yılın Marmaris'te coşkuyla kutlanacağını belirten Bülbüloğlu, "Bu yıl açık olan tesislerimizde talepler iyi. Tüm Ege'yi Marmaris'e bekliyoruz. Yılbaşı çok coşkulu geçecek." dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da ilçedeki 50 bin yatak kapasiteli tesislerin yüzde 10'unun açık olduğunu ifade etti.

İlçede yazdan kalma günler yaşandığını belirten Uysal, "Yılbaşında da Fethiye'de havanın güneşli olmasını bekliyoruz. Açık olan tesislerin çoğu belirli doluluklara ulaştı. Yeni yıla Fethiye'de, eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerle girmek isteyenler için hala otellerimizde yerimiz var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Bodrum fethiye marmaris Menteşe muğla yılbaşı

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