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Turizm yatırımcıları dikkat! Son tarih 5 aralık

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 Aralık'ta sona eriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Turizm yatırımcılarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık'a kadar başvurularını yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Turizm yatırımcıları dikkat! Son tarih 5 aralık

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları kaydetti:

"Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi.

Bu düzenleme, sektörün ihtiyaç duyduğu yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının kredibilitesinin artırılması, sektörde yeni açılımların yapılabilmesi yönünden büyük önem taşıyor."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
yatırım sözleşme turizm başvuru

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