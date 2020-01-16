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  4. Turizmcilerin Azerbaycan’a ilgisi yüksek

Turizmcilerin Azerbaycan’a ilgisi yüksek

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Dünya çapında 73 farklı ülkede faaliyet gösteren SKYhub, B2B bazında seyahat acenteleri ve tur operatörlerine sunduğu hizmetlerle ön plana çıkıyor.

Dünya çapında 73 farklı ülkede faaliyet gösteren SKYhub, B2B bazında seyahat acenteleri ve tur operatörlerine sunduğu hizmetlerle ön plana çıkıyor. Japonya merkezli olan ve destinasyon yönetiminin önde gelen markalarından biri olan SKYhub, acenteler tarafından en yoğun talep aldıkları ülkenin Azerbaycan olduğunu açıkladı.
2019’un ilk yarısında Azerbaycan’a bir FAM trip (Destinasyon tanıtım gezisi) düzenleyen SKYhub, organizasyonun ardından acentelerden bu bölge için yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldı. SKYhub Outbound Yurt Dışı Turlar Grup Departmanı Müdürü Orhan Durmuş Azerbaycan ile ilgili izlenimlerini aktarırken, ülkenin öne çıkan özelliğinin iletişim kolaylığı olduğunu vurguladı. Durmuş, “Azerbaycan, Türklerin yurt dışında karşılaştıkları dil probleminin yaşanmadığı nadir destinasyonlardan birisi. Çok hızlı konuşmadıklarında Azerilerle rahatlıkla anlaşmanız mümkün olduğundan, ülke genelinde kendi dilinizi konuşarak rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz” dedi.
Bakü’nün turizm alanında önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Orhan Durmuş, bundan 2-3 yıl öncesine kadar Bakü’de yemek yenecek ya da gezilip görülecek yerlerin kısıtlı olduğunu, günümüzde ise sınırsız seçeneğin bulunduğunu ifade etti. Bundaki en büyük etkenin Azerbaycan’ın Ortadoğu pazarına açılması sonucunda, bu ülkelerden direkt uçuşların başlamasının da önemli katkısı olduğunu belirtti.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Azerbaycan’a yönelik satışların yükselişe geçtiği SKYhub’ta, şu an için Azerbaycan’ın Bakü ve Şeki şehirlerine yönelik tur paketleri satılıyor. Azerbaycan tur paketlerine dahil olan hizmetler; ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen uçuşlar için gidiş-dönüş uçak biletleri, 4 ve 5 yıldızlı otellerde oda+kahvaltı konaklama, alan transferleri, şehir turları ve Türkçe rehberlik hizmeti olarak veriliyor.
Euro 2020’de Türkiye’ye tam destek
SKYhub Outbound Yurt Dışı Turlar Grup Departmanı Müdürü Orhan Durmuş, “Azerbaycan’da 2020 Haziran ayında gerçekleşecek olan Euro 2020’de Türkiye Milli Futbol takımımıza destek olabilmek adına, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 2 charter uçak kaldırıyoruz. Ayrıca 12 Haziran 2020’de Roma’da gerçekleşecek olan Euro 2020’nin açılış maçı olan İtalya-Türkiye maçına da 3 alternatifli tur paketi organize ettik. Çalışmakta olduğumuz Türkiye’deki tur operatörleri Türkiye’den futbol tutkunlarını, Galler ve İsviçre maçlarımıza özel uçaklı paketleri ile götürebilecekler” diyerek sözlerini noktaladı.

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