Turizmde 2020 yılı pozitif sinyal veriyor

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatlarının olması gereken düzeyde olmadığını belirterek, "2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyor ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019 yılından daha iyi olacağının işaretlerini aldık." dedi. Eresin, turizm sektörünün 2019 yılı değerlendirmesi ve öngörülerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında otellerde hem doluluk hem de fiyatların arttığını, geçen yıllara göre olumlu denilebilecek bir yılın geride bırakıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Ekim 2019 dönemi verilerine göre, Türkiye'nin 10 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 40 milyon 719 bin yabancı ziyaretçiyi ağırladığını anımsatan Eresin, turizm gelirinin, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolar olduğunu söyledi.

Eresin, Türkiye'nin ortalama doluluğunun Ocak-Ekim 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 68,5’e, oda fiyatlarının yüzde 11,2 artışla 79,5 avroya, oda gelirlerinin yüzde 14 artışla 54,1 avroya yükseldiğini ifade ederek, Ocak-Ekim 2019’da Avrupa destinasyonlarının doluluk ortalamasının yüzde 73,3, ortalama oda fiyatının 114,4 avro olarak tespit edildiğini dile getirdi. İstanbul’da Ocak-Ekim 2019 döneminde doluluğun yüzde 4,5 artışla 71,8’den yüzde 75,1’e, ortalama günlük satılan oda bedelinin yüzde 10,2 artışla 82,7 avrodan 91,2 avroya, oda başı elde edilen gelirin yüzde 15,1 artışla 59,4 avrodan 68,4 avroya yükseldiğini belirten Eresin, İstanbul'un hem aylık bazda hem de ilk 10 ayda doluluk oranında Avrupa ortalamasının üstündeyken, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yaklaşık yüzde 20 gerisinde kaldığını kaydetti. - 2019 kayıpların telafi edildiği bir yıl Eresin, turist sayısındaki artış sürerken, konaklama sektöründe fiyatların da yükselmeye devam ettiğini belirterek, 2019'un önceki yıllardaki kayıpların telafi edilmeye çalışıldığı bir yıl olduğunu söyledi.

Oda fiyatlarında rekor düzeye Türkiye ortalamasında 115,6 avro, İstanbul ortalamasında 152,9 avro ile 2012 yılında ulaşıldığını anımsatan Eresin, şunları kaydetti: "Hala 2012 yılı performansımızı yeniden yakalamaya çalışıyoruz. Şu anda maalesef ortalama oda fiyatlarımız 2012'den yüzde 45-50 daha düşük. İlk hedef 2012'de gerçekleşen bu fiyat ortalamasına ulaşmak olmalı. İstanbul ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatları olması gereken düzeyde değil. Bazı gelişmelerle doluluklar ve oda fiyatları birden bire düşüyor ancak iyi giden süreçlerde aynı hızla yukarı çıkamıyor. 2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyor ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020'nin 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık." - "Kongre ve kruvaziyer turisti için adımlar hızlandırılmalı" Eresin, gelir artırıcı enstrümanların ortaya konulması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin hedefinin turist sayısından çok geliri artırmak olması gerektiğini dile getirdi.

Gelir düzeyi yüksek kongre ve kruvaziyer turistinin geri dönüşünün sağlanması amacıyla atılan adımların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Eresin, "Kongre ve kruvaziyer turizminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul’da kültürel etkinliklerin artması, inanç turizminin yaygınlaştırılması, kentin daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir. Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak en önemli unsurlar da bu olacaktır." diye konuştu. Eresin, gelecek yıl özellikle İstanbul’a ilgiyi çekecek etkinliklerin olacağını anlatarak, "Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’da gerçekleştirilecek olması hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracaktır. En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacaktır. İstanbul’un yeniden kruvaziyer gemilerinin kapsama alanına sokacak gelişmeleri bekliyoruz. Kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var ve tabii ki MICE sektöründe biraz gelişme olduğunu düşünsek de birkaç olumlu gelişme dışında kesinleşmiş çok teklifler yok henüz. En azından talep alma noktasında bir hareket başladı diyebiliriz." şeklinde konuştu.

- Orta Doğu'nun açığını Avrupa'nın kapatması bekleniyor Eresin, turizm pazarları açısından bakıldığında Avrupa’dan Türkiye'ye gelişlerin hızlandığını ifade ederek, Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, biraz yavaş da olsa İspanya turizm pazarlarında yukarı doğru gidişlerin bulunduğunu belirtti. Özellikle Suudi Arabistan ve Dubai’den girişlerde yüzde 30-35 düzeyinde gerileme söz konusu olduğunu anlatan Eresin, şunları kaydetti: "Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında duraksamalar var. Buradaki açığı, geçen yıla kadar kaybettiğimiz Avrupalı turistin kapatmasını bekliyoruz. Çin hedef pazarlarımız arasındaki yerini koruyor. Bu yılki yükselişi yüzde 12, ama ulaşım imkanları artırılırsa ve ödeme sistemlerindeki çözüme yönelik uygulamalar hızlandırılırsa yükseliş daha yüksek seviyede olacaktır. Diğer önemli bir turizm pazarı olarak Hindistan’daki yüzde 57’lik yükselişe dikkati çekmek isteriz. Çin kadar önemli bir pazar. Ayrıca Japonya pazarından geri dönüş başlaması kültür turizmi açısından çok sevindirici. Latin Amerika pazarlarındaki sayılar da iyi gidiyor."