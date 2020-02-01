Turizmde kişi başı hedef 700 dolar, 5 milyar dolar ek gelir

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, 2020 yılı turizm sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Turizmin Türkiye'nin en önemli döviz girdisi sağlayan stratejik sektörü olduğunu belirten Sururi Çorabatır, "Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 yılının 12 aylık verilerine göre, Türkiye'yi yüzde 13,7 artışla 51 milyon 860 kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçilerin 44 milyon 712 bin 970'i yabancılar, 7 milyon 147 bin 72'si ise yurtdışından ikamet eden Türklerden oluştu" dedi

2020'DE YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 yılı 12 aylık toplam yabancı turist sayısının ise 45 milyon, yurt dışı ikametli vatandaşlarla beraber 52 milyona yaklaştığını açıklayan Çorabatır, toplam gelirin ise 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olduğunu kaydetti. Turizm sektörünün 2020 yılı için erken rezervasyon talepleri ve şu ana kadarki fuarlardan edindikleri izlenimlere göre, çift haneli büyüme beklediklerini açıklayan Çorabatır, "Turist rakamlarında başta Antalya olmak üzere İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Muğla gibi birçok bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında büyüme oranlarını yakalayacağımızı öngörüyoruz. Ortalamada ise Türkiye genelinde yüzde 15 civarında bir büyüme tahmin ediyoruz" diye konuştu.