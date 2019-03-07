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Turizmde sevindiren haber! Alman pazarında artış yüzde 58

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.03.2019 07:28 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya’dan Türkiye’ye yapılan erken rezervasyon oranında yüzde 58’lik artış olduğunu bildirdi.

Turizmde sevindiren haber! Alman pazarında artış yüzde 58

Bakan Ersoy, Almanya’nın başkenti Berlin’de devam eden 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda Türkiye standında verilen resepsiyona katıldı. Bakan Ersoy, resepsiyon öncesi turizmcilerle çeşitli toplantılar yaptı, hepsinin standını birer birer ziyaret etti.

Bakan Ersoy, bugün itibariyle Türkiye olarak Almanya pazarında erken rezervasyon oranında geçen seneye göre yüzde 58’lik bir artış yaşandığını dile getirdi.

Türkiye’nin yaptığı emeklerin karşılığını yavaş yavaş almaya başladığının altını çizen Bakan Ersoy, “ 2018’de yakaladığımız çıkışın 2019’da da devam edeceğini umut ediyoruz. Bu sene rakamlar böyle devam ederse 52,53 milyon turist sayısını yakalarız. Ama önemli olan turist başı ve toplam geliri arttırmaktır. 70 milyon turist hedefi önemli. Ama 70 milyar dolar gelir çok daha önemli. Bu rakama ulaşabilmek için ülkemizin 81 iline turizmi yayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

"81 İLE TURİZM YAYMA"

Türkiye’de sadece, deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını dile getiren Ulusoy, “Kültür, arkeoloj ve gastronomi özellikleriyle rakipsiz olan bir ülkedir. Bu özelliklerin içinde olduğu bir tanıtım konsepti turizmimizi daha da geliştirecek. Bu gibi fuarlarda da rakipsiz olan kültürümüzü ve tarihimizi tanıtıyoruz. Türkiye’nin her tanıtımında bundan sonra gastronomiyi de göreceksiniz. Klasikleşmiş destinasyonların yanına yeni destinasyonlarda ekleyerek, 81 ile yayarak hem turist sayısını hem de turizm verilerinin önünü açacak bir stratejiye karar verdik.” diye konuştu.

"10, 20 YILLIK PLAN"

Mayıs, haziran döneminde Turizm Geliştirme Fonu’nu hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Bakan Ersoy, “Önemli olan Türkiye’nin tanımıyla ilgili bütçeyi, hem de uzun vadeli tanıtım stratejisini hayata geçireceğiz. Türkiye, bir, iki, üç yıllık stratejilerden, 10, 20 yıllık turizm geliştirme stratejilerini oluşturacağız. Turizmcilerin desteğiyle Türkiye turizmini çok daha ilerilere götüreceğiz.“ ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy turizm almanya

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