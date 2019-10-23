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Türk Akımı Projesi’nde tarihi an

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

Rus doğalgazını Avrupa’ya nakledecek Türk Akımı Projesi’nin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı. Hollandalı şirket yetkililerine doğalgaz taşımacılığı işletme faaliyet ruhsatı teslim edildi.

Türk Akımı Projesi’nde tarihi an

Türkiye üzerindeki inşaat sürecinin yüzde 99.9’u tamamlanan Türk Akım Projesi’nde 15 Ekim itibarıyla gaz alımına başlanıldı ve gaz Kıyıköy’e ulaştı. Merkezi Hollanda’da bulunan South Stream Transport B.V şirketinin Hollanda Tali Şubesi adına Armada Danışmanlık Ltd. Şti. Proje Müdürü Erol Yazıcı, İşletme Müdürü Valeriy Yakubov, İzinler Müdürü Matteo Veronesi ile İzinler Uzmanı Aytaç Tolgay, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i ziyaret etti. Ziyarette Vali Bilgin, boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı işletme faaliyet ruhsatını resmi olarak yetkililere teslim etti. Vali Bilgin, "Türk Akımı 2017 yılında ÇED olumlu kararının alınması ve Rusya tarafından 2018 Ekim itibarıyla Deniz hatlarının Türkiye’ye ulaştırılması ile Aralık 2018-Ocak 2019 tarihlerinde deniz tarafı inşaat çalışmaları bitirilmiş olup, Ekim 2019 tarihi itibarıyla kara inşaatı tamamlandı. Bugün itibarıyla boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı işletme faaliyet ruhsatını ilgili firmaya teslim etmiş bulunmaktayız. Ülkemizin enerji açığında önemli bir kazanım olan Türk Akımı Projesi’ni ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet yetkililerimize, projenin en başından itibaren emeği geçen tüm uluslararası ve ulusal firma ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

KAYNAK:iHA

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Anahtar Kelimeler:
Rus doğalgazı Türk Akımı Projesi

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