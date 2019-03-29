FİNANS

Türk bankalarının aktif kalitesindeki zayıflamaya karşı güçlü tamponları var

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kârlığı ve sermaye tamponlarının aktif kalitesindeki bozulmalara karşı koruma sağladığını belirtti.

Türk bankalarının aktif kalitesindeki zayıflamaya karşı güçlü tamponları var

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kârlığı ve sermaye tamponlarının aktif kalitesindeki bozulmalara karşı koruma sağladığını belirtti.

Fitch tarafından yayımlanan raporda, bankaların sermaye rasyolarında 2018 sonundan itibaren iki yıllık bir dönemde meydana gelebilecek değişiklikler değerlendirildi. Sermaye rasyosunun geri dönmeyen kredilerdeki keskin artış, kârlılıktaki gerileme ve TL'deki değer kaybına ne tepki verdiği ölçüldü.

Raporda, "Yaptığımız analize göre, zarar giderme tamponları, TL'deki değer kaybı nedeniyle bir miktar güç kaybese de sağlam kalmayı sürdürecek. Ele aldığımız altı senaryodan sadece NPL rasyosunun 15 puan arttığı iki senaryoda sektörün sermaye rasyosu zorunlu asgari seviyenin altına indi" denildi.

KAYNAK:REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch türk bankaları

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