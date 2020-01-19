Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den geçen yıl 110 ülkeye 15 milyon 247 bin 563 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 4 bin ton çay ihraç edilerek, karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden 2018 yılında ise 3 bin 608 ton çay ihracatı karşılığında 13 milyon 235 bin 900 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den geçen yıl yapılan çay ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 11, değerde de yüzde 15 arttı.

En fazla çay ihraç edilen ülkeler sıralamasında 5 milyon 876 bin 152 dolarlık ihracatla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl bin 553 ton çay satıldı. 2018 yılında 693 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 3 milyon 168 bin 717 dolar kazanç sağlanan Belçika'ya geçen yıl yapılan çay ihracatı, önceki yıla göre miktarda yüzde 124, değerde yüzde 85 arttı.

Türkiye'den geçen yıl yapılan çay ihracatında Belçika'yı 2 milyon 2 bin 540 dolarla Almanya, 1 milyon 684 bin 126 dolarla KKTC izledi.