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  4. Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı

Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'den geçen yıl gerçekleştirilen çay ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 15 artarak 15 milyon 247 bin 563 dolara ulaştı - En çok ihracat yapılan ülke 5 milyon 876 bin 152 dolarla Belçika oldu - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut: - "Türk çayı ihracatının ve ülke çeşitliliğinin yeni yılla birlikte giderek daha da artacağına inanıyoruz. Bu yıl çaydan daha fazla gelir elde etmeyi planlıyoruz"

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den geçen yıl 110 ülkeye 15 milyon 247 bin 563 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 4 bin ton çay ihraç edilerek, karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden 2018 yılında ise 3 bin 608 ton çay ihracatı karşılığında 13 milyon 235 bin 900 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den geçen yıl yapılan çay ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 11, değerde de yüzde 15 arttı.

En fazla çay ihraç edilen ülkeler sıralamasında 5 milyon 876 bin 152 dolarlık ihracatla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl bin 553 ton çay satıldı. 2018 yılında 693 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 3 milyon 168 bin 717 dolar kazanç sağlanan Belçika'ya geçen yıl yapılan çay ihracatı, önceki yıla göre miktarda yüzde 124, değerde yüzde 85 arttı.

Türkiye'den geçen yıl yapılan çay ihracatında Belçika'yı 2 milyon 2 bin 540 dolarla Almanya, 1 milyon 684 bin 126 dolarla KKTC izledi.

- Bölge ihracatı yüzde 30 arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki firmalarca geçen yıl 2 bin 853 ton çay ihraç edilerek, 8 milyon 459 bin 461 dolar gelir elde edildi.

Bir önceki yıl 2 bin 388 tonluk çay ihracatından 6 milyon 518 bin 834 dolar gelir sağlanan Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan çay ihracatı, 2018 yılına oranla miktarda yüzde 19, değerde de yüzde 30 arttı.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta, 5 milyon 818 bin 175 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'yı 693 bin 569 dolarla ABD ve 543 bin 975 dolarla KKTC takip etti.

- "Çay ihracatımız daha üst rakamlara ulaşacaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çayının bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağladığını söyledi.

Çay ihracatından geçen yıl 15 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini vurgulayan Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliğinin artmasının çay ihracatına pozitif yansıdığını ifade etti.

Turgut, tanıtıma daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"ÇAYKUR'un uluslararası gıda fuarlarına katılarak tanıtım yapması çay ihracatımıza çok büyük katkı sağladı. Özel sektör markalarımızın da dünyanın önde gelen gıda fuarlarına katılım sağlayarak tanıtım yapmalarıyla çay ihracatımız daha üst rakamlara ulaşacaktır. Bu kapsamda Türk çayı ihracatının ve ülke çeşitliliğinin yeni yılla birlikte giderek daha da artacağına inanıyoruz. Bu yıl çaydan daha fazla gelir elde etmeyi planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
çay ihracatı, Şaban Turgut, Trabzon,

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