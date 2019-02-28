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Türk ekonomisi Emlak Bank'ın 'Katılımı' ile ivme kazanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye Emlak Katılım Bankası, ülkenin en genç katılım bankası olarak tarih sahnesine yeniden çıkıyor.

Türk ekonomisi Emlak Bank'ın 'Katılımı' ile ivme kazanacak

Kamunun katılım bankacılığı yapmak üzere başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 26 Şubat'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye bankacılık faaliyet izni verdi.

Türkiye'nin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki Türkiye Emlak Katılım Bankası, kamunun da üçüncü katılım bankası olacak.

Genel müdürlük binası ve merkez şubesi Ataşehir olan bankanın, açılışının mart ayında yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 Günlük Eylem Planı dahilinde yeniden açılması kararlaştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 18 yılın ardından tarih sahnesine katılım bankası olarak dönmüş oldu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, sanayiden turizme, inşaattan bir çok farklı sektöre güçlü destek vererek, geçmişte tarihi binaları ve mahalleleri inşa ettiği gibi bu misyonunu sürdürecek.

Halihazırda 750 milyon TL sermayesi ve 145 çalışanı olan bankanın, 2019 sonunda 15 şubeye ve yaklaşık 250 personele ulaşması hedefleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mehmet Emin Birpınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Abdullah Erdem Cantimur'un yürüttüğü bankada, yönetim kurulu üyelikleri Mehmet Zeki Sayın, Mehmet Ersoy, Mehmet Ali Kahraman ve Murat Balcı'dan oluşuyor. Deniz Aksu ise bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

ATATÜRK'ÜN İMZASIYLA KURULDU

Milli mücadele yıllarının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak, yetimlerin hakkını korumak ve gerekli kredileri sağlamak amacıyla 3 Haziran 1926'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla "Emlak ve Eytam Bankası" adıyla kuruldu.

Bankanın ilk sermayesi, 20 milyon lira olarak belirlendi. İlk şube ise, 13 Temmuz 1926'da Ankara'da açıldı. Diğer bankalardan ayırt edilen özelliği, gayrimenkul ipoteği karşılığında borç para veren bir kamu bankası olan Emlak ve Eytam Bankası, 1946 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.

Bu dönemin en önemli uygulaması, temeli 1944 yılında zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından atılan ve 1946'da tamamlanan 434 konutluk Saraçoğlu Mahallesi oldu.

MERKEZ BANAKSI BİNASINI İNŞA ETTİ

Gelişen Türkiye'ye Emlak ve Eytam Bankası'nın hizmetlerinin dar gelmesi nedeniyle, bankanın yeniden yapılanması amacıyla 1 Eylül 1946'da 110 milyon lira sermaye ile "Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı" kuruldu. Bankanın ödenmiş sermayesi, 1953 yılında 300 milyon liraya çıkartıldı.

Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1988 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Geçen 42 yıllık süre içinde banka, Türkiye'nin gerek konut, gerekse ticari bankacılık sektörüne imzasını attı.

Ankara Yenimahalle, Ankara Telsizler, İstanbul Levent, İstanbul Koşuyolu, İstanbul Emekli Subay Evleri, İstanbul Ataköy, İzmir Denizbostanlısı, Edirne Mimar Sinan, Eskişehir Yunuskent, Şanlıurfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları, dönemin en önemli uygulamaları olarak yükseldi.

Yine bu dönemde, banka kendi inşaatlarının haricinde Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa ederek, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamına katkıda bulundu.

TASFİYE SÜRECİ

Türkiye Emlak Kredi Bankası Ankara'da çalışmalarını sürdürürken, 1961 yılının aralık ayında Buğday Bankası AŞ ile Türk Ekspres AŞ'nin birleşmesi sonucu Anadolu Bankası kurulmuştu.

Ana hedefi dış ticareti desteklemek olarak belirlenen bankanın 1987 yılına gelindiğinde sermayesi 75 milyar liraya, şube sayısı da 130'a ulaşmıştı. 8 Ocak 1988'de bu iki kamu bankası birleştirilerek, Türkiye Emlak Bankası AŞ olarak faaliyetine başladı. 29 Kasım 1992'de Denizcilik Bankası da Türkiye Emlak Bankası'na devredildi.

Yıllar içerisinde değişen ülke ihtiyaçları sebebiyle birçok kez isim değişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktığı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası, TEK BANK ve son olarak Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti.

31 Aralık 2000 itibarıyla 405 şubesi ve 10 bin çalışanı bulunan Türkiye Emlak Bankası, dönemi itibarıyla Türkiye'nin aktif büyüklükte 9. bankası konumundaydı.

Türkiye bankacılık krizi sonrası banka, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilerek, tasfiye kapsamına alınmıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emlak Katılım Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

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