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Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.

Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney atandı

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney oldu.

Güney'in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne Ali Güney getirildi.

Güney, Vakıf Katılım'da genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

BÖLGE KALKINMA İDARELERİNDE SÜRE UZATIMI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Akdeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süreleri 31 Aralık 2020'ye kadar, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının görev süresi de 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

KAYNAK:AA

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Türkiye İhracat Kredi Bankası Ali Güney

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