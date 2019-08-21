Türk firmalarına kaju tuzağı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, dünyanın en önemli kaju fıstığı üreticilerinden Tanzanya ile ilgili Türk firmaların önemli bir sorunu ortaya çıktı. Türk firmalar internet üzerinden buldukları firmalardan normalde kilogram başına 7 dolar değeri olan kaju fıstığına 1 ila 3 dolar fiyat veren firmalarla anlaşarak dolandırıldığı öğrenildi. Ucuz fiyatla anlaşan Türk firmalardan bir süre sonra sertifika gideri, ihracat izni, gümrükleme ve menşe şehadetnamesi gibi çeşitli kisvelerle para kopartıldığı ifade edilirken, bu kişilere para yatırıldıktan sonra bir daha ulaşılamadığı belirtiliyor. Bölgedeki ticaret müşavirliklerinin tespiti sonrası herhangi bir güvence alınmadığı sürece bu işlere girişilmemesi gerektiği konusunda firmalar ikaz edildi.

Tanzanyalı dolandırıcılar kilogram fiyatı 7 dolar olan kaju fıstığını 1 dolara satarak Türk firmalarını ağına düşürüyor. Türk firmalarından para kopartan dolandırıcılara bir daha ulaşılmadığı aktarılırken, bu şekilde Tanzanya Ticaret müşavirliğine son dönemde yoğun bir dolandırıcılık bildirimi geldiği belirtiliyor.

Tanzanya’nın kaju fıstığı üretimi noktasında hem nitelik, hem de nicelik olarak önemli bir pozisyonda yer alması, ürünün ticareti ile uğraşan Türk iş insanlarının da ilgisini bu ülkeye yöneltiyor. Artan bu ilgiye birlikte Türk firmalarına yönelik dolandırıcılık vakalarında da artış görülüyor. Tanzanya Ticaret müşavirliğine son dönemde yoğun bir dolandırıcılık bildirimi geldiği belirtiliyor.

KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan Afrika Kaju İttifakı tarafından yıllık olarak düzenlenen Kaju Fıstığı Konferansı’nın bu yıl 7-9 Kasım’da Tanzanya’da gerçekleştirileceği ve dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşılmaması için Türk iş insanlarının Tanzanya’daki kaju fıstığı sektörünü bu konferans yoluyla yakından tanıyabileceği ifade ediliyor. Konferansa kaju endüstrisinden 500’den fazla paydaşın katılacağı belirtiliyor.

KAYNAK:İHA

