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  4. Türk gemileri Norveç'te rağbet görüyor

Türk gemileri Norveç'te rağbet görüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Gemi ve yat sektörü, 2019'da ihracatını yıllık bazda yüzde 5,2 artırarak 1 milyar 42 milyon 326 bin dolarlık dış satıma imza attı - Sektör üretiminde İstanbul, tüketiminde ise Norveç ön plana çıktı - Türk gemi ve yatları 2019'da Rusya'dan Meksika'ya, Seyşeller'den ABD'ye, Hindistan'dan Umman'a dünyanın 136 noktasına ihraç edildi - Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren 3 il toplam dış satımın yüzde 92'sini sırtladı

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Gemi ve yat sektörü, 2019 yılında dünyanın 136 noktasına toplam 1 milyar 42 milyon 326 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, üretimde İstanbul, tüketimde Norveç başı çekti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, gemi ve yat ihracatı 2019'da bir önceki yıla kıyasla 51 milyon 804 bin dolar arttı.

Gemi ve yat sektörünün geçen yıl yapılan 1 milyar 42 milyon 326 bin dolarlık ihracatının 369 milyon 973 bin doları Norveç'e gerçekleştirildi. Sektörün bu ülkeye dış satımı 2018'de 185 milyon dolar seviyesinde bulunurken, geçen yıl yaklaşık 2 kat artması dikkati çekti.

- İhracatın yarısı 3 ülkeden

Geçen yıl, gemi ve yat sektörünün toplam ihracatının yarısından fazlası en çok dış satım gerçekleştirilen 3 ülkeye yapıldı.

Norveç'in ardından, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler 84,3 milyon dolarla Marshall Adaları, 77,3 milyon dolarla Malta, 56,7 milyon dolarla Fransa, 48,3 milyon dolarla Hong Kong ve 38,8 milyon dolarla Singapur şeklinde sıralandı.

İhracatın değer bazında artışında ise Norveç'i dış satımı söz konusu dönemde 48 bin dolar artıran Hong Kong izledi. Hong Kong'a ihracat bu dönemde yaklaşık 375 kat arttı. Değer bazındaki artışta bu ülkeyi Fransa, Singapur, Gana ve Japonya takip etti.Türk gemi ve yatları 2019'da Rusya'dan Meksika'ya, Seyşeller'den ABD'ye, Hindistan'dan Umman'a dünyanın 136 noktasına satıldı.

- İhracatta lider İstanbul

İstanbul, geçen yıl gerçekleştirdiği 466 milyon 853 bin dolarlık dış satımla gemi ve yat sektöründe en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'un geçen yılki dış satımı, 2018'e göre yüzde 20,5'lik azalışa işaret etti.

İstanbul'un ardından sektörden en fazla ihracat gerçekleştiren il 380 milyon 200 bin dolarla Yalova oldu. Bu ilin gemi ve yat ihracatı 2019 yılında 2018'e kıyasla yaklaşık yüzde 43 arttı.

İzmir de söz konusu dönemde ihracatını yaklaşık 3,4 kat artırarak 111,6 dolarlık dış satıma imza attı. Böylece gemi ve yat ihracatında ön plana çıkan ilk 3 il, sektörün toplam ihracatının yüzde 92'sini sırtladı.

Bursa 33,3 milyon dolar, Muğla 20,6 milyon dolar, Kocaeli 15,9 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi.

Sektörün geçen yıl toplam 34 ilden dış satım gerçekleştirdiği görülürken bu dönemde ihracatını değer bazında en fazla artıran il ise Yalova oldu. Yalova'nın 2018'de 266,2 milyon dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat ihracatını, geçen yıl 114 milyon dolar artırması dikkati çekti.

- Tablolar

TİM verilerine göre, 2018 ve 2019'da en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren ilk 10 il şöyle (bin dolar):

İller 2018 2019 Değişim Fark (2019-2018) İstanbul 587.529,4 466.852,7 %-20,54 -120.676,7 Yalova 266.175,1 380.199,5 %42,84 114.024,4 İzmir 33.153,6 111.634,6 %236,72 78.481,0 Bursa 22.230,4 33.245,7 %49,55 11.015,3 Muğla 37.871,2 20.602,9 %-45,60 -17.268,3 Kocaeli 20.296,0 15.872,1 %-21,80 -4.423,9 Eskişehir 3.687,0 3.934,2 %6,71 247,2 Ankara 5.825,0 2.345,9 %-59,73 -3.479,1 Çanakkale 1.849,2 1.525,0 %-17,53 -324,2 Ordu 0,0 1.496,6 1.496,6 Zonguldak 0,0 1.054,5 1.054,5TİM verilerine göre, aynı dönemde en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştirilen ilk 10 ülke şöyle (bin dolar):

Ülke 2018 2019 Değişim Fark (2019-2018) Norveç 185.026,3 369.973,4 %99,9 184.947,1 Marshall Adaları 100.551,5 84.333,6 %-16,1 -16.217,9 Malta 67.435,4 77.296,2 %14,6 9.860,8 Fransa 16.678,2 56.679,9 %239,8 40.001,7 Hong Kong 128,9 48.272,0 %37.352,4 48.143,1 Singapur 197,6 38.815,5 %19.538,5 38.617,9 Kanada 46.091,8 38.209,4 %-17,1 -7.882,3 İtalya 79.920,1 36.537,3 %-54,3 -43.382,7 Yunanistan 33.894,1 29.533,7 %-12,9 -4.360,4 Birleşik Krallık 85.403,7 24.465,3 %-71,4 -60.938,3TİM verilerine göre, 2009-2019 yıllarındaki gemi ve yat ihracatı rakamları ve bir önceki yıla göre değişimi ise şu şekilde (bin dolar):

Yıl İhracat rakamı Değişim 2009 1.831.905 2010 1.118.462 %-38,9 2011 1.321.678 %18,2 2012 811.246 %-38,6 2013 1.163.591 %43,4 2014 1.280.878 %10,1 2015 972.176 %-24,1 2016 1.338.158 %37,6 2017 1.337.960 %0,01 2018 990.521 %-26,0 2019 1.042.326 %5,2

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Anahtar Kelimeler:
gemi ve yat, ihracat, TİM,

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