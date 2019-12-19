FİNANS

Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2019 20:30 | Son Güncelleme

Amerikan uçak üreticisi Boeing'in en büyük müşterilerinden olan ve yere indirilmiş 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı bulunan Türk Hava Yolları, bu uçaklar ile ilgili belirsizliğin sürmesi ve süreç ile ilgili nitelikli açıklamanın yapılmaması nedeniyle üretici şirkete dava açmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları, Boeing'e dava açacak!

Boeing şirketi, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin ardından 737 MAX serisi uçakları yere indirmiş, yaşanan kazalardan dolayı şirket büyük güven kaybı yaşamıştı. Türk Hava Yolları ise küresel ölçekte yaşanan bu sorundan en çok olumsuz etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

Hâlihazırda 75 adet Boeing 737 MAX tipi uçak siparişi bulunan şirket, 2019 yılı itibarıyla teslim almış olması gereken 24 uçağı yaşanan sorun nedeniyle operasyonlarında değerlendiremiyor. Her gün 1200'ün üzerinde uçuş gerçekleştiren, 2019 yılında uçuş ağına 14 nokta ekleyen Türk Hava Yolları operasyon stratejisini bu uçaklarda yaşanan sorun nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldı.

İÇ HAT UÇUŞLARINI VE BİLET FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Küresel taşıyıcının Boeing 737 MAX tipi uçaklarının yere indirilmesi ve 24 uçağın operasyonlarda kullanılamaması yurt içi uçuş sayılarını ve bilet ücretlerini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın KAP'a yaptığı açıklamaya göre yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre arz edilen koltuk sayısında yüzde 6,7 azalma yaşandı. Uçak yetersizliğinden dolayı yaşanan bu azalmaya karşın havayolu seyahatine olan talebin artması bilet fiyatlarını geçtiğimiz yıla göre yukarıya çekti.

BOEİNG ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALDI

Geçtiğimiz hafta Boeing'den yapılan açıklamada, ABD dâhil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçakların, havacılık otoritelerinden yeniden onay alana kadar, Ocak 2020'den itibaren üretime ara verileceği belirtilmişti. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise açıklamasında, “737 Max'ların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması konusunda uyarmıştı.

NE OLMUŞTU?

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı. Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının “Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi” (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
100 lirayı, 100 bin liradan satıyor100 lirayı, 100 bin liradan satıyor
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir'Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Devletin memurunun maaşının da güncellenmesi ve yükseltilmesi gerekir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları Boeing Boeing 737 Max

En Çok Okunan Haberler

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

100 lirayı, 100 bin liradan satıyor

100 lirayı, 100 bin liradan satıyor

1,5 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek!

1,5 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek!

Asgari ücrette zam pazalıkları devam ediyor! Türk-İş, zam talebini açıklayacak

Asgari ücrette zam pazalıkları devam ediyor! Türk-İş, zam talebini açıklayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 5 yorum
geç bile kalındı ön ayak olun dünyaya diğer ülkelerde arasın hakkını
thy ye şimdi yaptırım uygular bu namussuzlar
ayıplı mal denen bişey var. zarar lar ne olacam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikte yeni tarife modeli! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu

Elektrikte yeni tarife modeli!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

ING Bank Genel Müdürü değişiyor

Dev bankadan önemli ayrılık

Kredi çekecekler dikkat! İşte en cazip yılbaşı kredileri

Kredi çekecekler dikkat! İşte en cazip yılbaşı kredileri

Milli Piyango'nun 2017 yılındaki 61 milyonluk büyük ikramiye biletini satan bayide satışlar yüzde 300 arttı

80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.