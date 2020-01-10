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  4. Türk-İngiliz ticari ilişkilerine "Kraliyet onayı"

Türk-İngiliz ticari ilişkilerine "Kraliyet onayı"

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kraliçe Elizabeth, Britanya İmparatorluğu Nişanı'nı (OBE) Türkiye-İngiltere ilişkilerine katkılarından dolayı BCCT Başkanı'na verecek

LONDRA (AA) - Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye -İngiltere ticaretine katkısı nedeniyle Kraliyet Nişanı'na layık görüldü

Gaunt, Kraliçe Elizabeth tarafından Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerine katkılarından dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı OBE ile ödüllendirildi.
İlham verici iş lideri olarak, yerel ve küresel refaha adanmış hizmetlerinden dolayı üstün ödüle layık görülen Gaunt’a madalyası gelecek aylarda İngiltere’de düzenlenecek resmi bir törenle verilecek.

Gaunt , OBE nişanı ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bu ödül, BCCT'nin son 7 yılda İngiltere'nin toplam ihracatına ve özellikle Türkiye ile olan ticaretimize sağladığı katkının bir meyvesi. Bu sürece, yönetim kurulu üyelerimiz ve BCCT ekibimiz, İstanbul'daki İngiliz Konsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği'nde bulunan Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) çalışma arkadaşlarımızın desteği ve katkısı paha biçilmez. Tüm paydaşlarımıza ve BCCT üyelerine yolculuğumuza katılımları ve gönülden bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu ödül benim adıma olmakla birlikte, BCCT' nin 2020'de sürdüreceği başarıyı da temsil ediyor.”
Üstün hizmet madalyası OBE, Britanya İmparatorluğu Nişanı (Order of the British Empire), İngiltere'de 1917'de Kral V. George tarafından başlatılan, askeriye, kamu, iş dünyası, medya ya da sivil toplum kuruluşlarında başarılı hizmetlerde bulunanları ödüllendirmek amacıyla verilen liyakat nişanının ikinci seviyede olanı.

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Anahtar Kelimeler:
Chris Gaunt, ingiltere, Londra,

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