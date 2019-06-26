TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 lira

Türk-İş araştırmasına göre, geçen yıl Haziran ayında 1,714 lira düzeyinde olan açlık sınırı bu yıl Mayıs ayında 2,123 liraya kadar tırmandıktan sonra, Haziran'da yüzde 2.67 düşüşle 2,067 liraya geriledi. Yoksulluk sınırı da, geçen yılki 5,584 liradan, Mayıs'ta 6,919 lira ile 7.0 bin liraya dayandıktan sonra, yüzde 2.69 düşüle 6,733 liraya çekildi.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Haziran 2019 ayı sonucuna göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2,067.17 lira,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6,733.44 lira ve

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 2,558.94 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:

“Hesaplanan bu tutarlar ile bekar bir işçi için aylık net 2,020 lira olarak belirlenmiş asgari ücret dikkate alındığında, çalışanların içinde bulunduğu geçim şartlarının olumsuzluğu ortaya çıkmaktadır. Enflasyonda görülen yükselme, özellikle aile bütçesinde önemli yeri olan gıda maddesi fiyatlarında son dönemde yaşanan artış, başta çalışanlar olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama şartlarını olumsuz etkilemektedir. Ancak mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 lira azaldı. Sebze-meyve fiyatları geçen ay düzeyinde kalsaydı, mutfak harcamasında azalma yerine artış söz konusu olacaktı.

“Gıda harcaması tutarı yılbaşına göre 126 lira ve bir önceki yılın aynı ayına göre 353 lira arttı. Ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı ise son altı ayda 410 lira, son bir yılda ise 1,149 lira arttı.