FİNANS

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.07.2019 14:48 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:"(Kamu işçisinin zam pazarlığı) Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasını yaptı.

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:"(Kamu işçisinin zam pazarlığı) Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4" açıklamasını yaptı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay zam kamu

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