'Yeni asgari ücretin kabul edilebilir tarafı yok'

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün açıklanan yeni asgari ücret rakamının hükümet ve işverenin tarafının oy çokluğuyla belirlendiğine dikkati çekerek, işçi tarafı olarak dün yürütülen görüşmelerin büyük bölümünde olmadıklarını söyledi.

Bir işçinin yaşam maliyeti olarak hesaplanan 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı görüşmeme yönünde kararları bulunduğunu anımsatan Atalay, Hak-İş ve DİSK'in sürece katkı verdiğini, gerekli kamuoyunu oluşturduklarını, gerekli duruşu sergilediklerini ifade etti.

Türk-İş'in bu süreçleri tüm yönetim kadrosuyla yürüttüğünü vurgulayan Atalay, "Bazıları 'Türk-İş dediği yerde duracak mı?' dedi. Türk-İş 40 senedir dediği yerde duruyor. Daha önce '2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı kabul etmeyiz.' dedik ve etmedik." diye konuştu.

'20 MİLYONA YAKIN İNSAN BU RAKAMLA GEÇİNİYOR'

"Yeni asgari ücret rakamının kabul edilebilir tarafı yok." diyen Atalay, şöyle devam etti:

"2 bin 324 lira bizim beklentilerimizin çok altında. TÜİK'in açıkladığı bir işçinin aylık gıda harcama rakamın bile altında. Açlık sınırına yakın bir rakam. 20 milyona yakın insan bu rakamla geçiniyor. Açıklanan rakamının enflasyonun üzerinde olduğu söyleniyor. İyi de bir de sokakta insanın yaşadığı enflasyon var. Hiçbir şey vermeseler elektrik ve doğal gaza yapılan zam kadar asgari ücreti artırsalardı."