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  4. Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi

Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında yerin-560 metre altına inerek işçilerle buluşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 yılının son saatlerini madencilerle geçirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında yerin-560 metre altına inerek işçilerle buluşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 yılının son saatlerini madencilerle geçirdi. Atalay, maden işçisinin önemine dikkat çekerek, "Benim için maden işçisinin daha çok önemi var. Çünkü çalışma koşulları çok zor. Evden helalleşip çıkıyor" dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2020’ye saatler kala TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde maden ocağına indi. Yerin -560 metre altında maden işçileriyle bir araya gelen Atalay, burada işçilerle sohbet edip yemek yedi. Atalay’a, TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Kozlu Müessese Müdürü ve müessese yöneticileri eşlik etti. Burada işçilerle madencilik kültürü ve çalışma koşullarının, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi konusunda sohbet eden Ergün Atalay, ardından yer üstüne çıktı.
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, "Zonguldak’ı konuşurken kömürü konuşurken konuşanları ellerinden tutup arkadaş gel bir aşağıya gidelim, insanlar hangi şartlarda çalışıyorlar. Nasıl oluyor. 300 apartman boyunda büyük bir derinlik. Oradan da 3 kilometre gittik. Aşağıya yukarı denizin altına 500 metre girdik. Burada aşağıda (ocakta) takriben 50 yıllık en az kömür var. Yalnız burada. Bu bölgede. Bu kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız yok. Doğalgazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız burada ömrünü veren mühendislerimiz, teknikerlerimiz var. Bu bölgede de 5 binin üzerinde kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz de onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi sıkıntısını, ülke gündemine taşımaya gayret sarf ediyorum. Bu akşam da onlardan bir tanesiydi. Bu akşam özellikle burada olmak istedim. Özellikle vekilimiz, müdürler, genel başkan vekillerimiz buradaydı. Onların da bu gecelerini sıkıntıya soktuk. Evvela Türk İş Türkiye’den yana, sonrasında temsil ettiği kişilerden yana olmaya devam edecek. Maden işçisi benim işçisinin daha çok önemi var. Çünkü çalışma koşulları çok zor. Çünkü evden helalleşip çıkıyor. Bu ülkede her iş kolu zor. Bu gün biz burada rahat oturalım diye güvenlik görevlilerimiz şehit oluyor. Ama üç dört işçi iş kazalarında iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. Patron, siyasetçi, sendikacı olacak. Ama herkes adaletli olmak, paylaşmak mecburiyetinde. Onun için birbirimize ihtiyacımız var. Bu bölgenin madene, madene Zonguldak’ın, ülkenin de Zonguldak’a ihtiyacı var. Yeni yılınızı kutluyorum. İnşallah 2020 ülkemiz için, çalışanlar için güzel bir yıl olur. Sıkıntılarımız var. İnşallah zamanı geldiği zaman anlatırız" şeklinde konuştu.
Maden ocaklarına işçi alımıyla ilgili soruları da yanıtlayan Atalay, "Siyasilerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. 2008 yılında ben bu ocaktaydım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan idi. 1500 + 1500 işçi alımında hep beraber vardık. Ben de bu işin ucundan tuttum. En son alınan arkadaşlarımızın yine bir ucundan tuttuk. Burada arkadaşlarımız normal kapasitenin altında çalışıyorlar. Zannediyorum 4’te 1. Bunu vekillerimiz biliyor, bakanımıza anlatıyor. Ama şu anda bir şey dersek topluma böyle bir şey varmış gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyle bir şey yok. Ama ben, sayın vekillerim gündeme getirmeye devam edelim. Ben başkan olduğum müddetçe, madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam edeceğim. Benim için o" şeklinde konuştu.
Atalay’a günün anısına çeşitli hediyeler ve Zonguldak Kömürspor atkısı takdim edildi. Atalay, "Zonguldak Kömürspor’un kıymetini bilin" dedi. Genel Başkan Ergün Atalay ardından Sakarya’ya hareket etti.

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