Türk-İş : Gıda fiyatları Aralık'ta aylık yüzde 2.85 arttı

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da gıda fiyatlarının, Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 2.85 arttığını açıkladı.

Buna göre;

- dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2,162.70 liraya,

- gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7,044.62 liraya,

- evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 2,649.75 liraya yükseldi.

Türk-İş verlerine göre;

- geçen yıl Aralık'ta açlık sınırı 1,941 lira, yoksulluk sınırı 6,322 lira,

- bu yıl Kasım'da açlık sınırı 2,103 lira, yoksulluk sınırı 6,850 liraydı.

Türk-İş raporunda, "Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için yapması gereken harcama tutarı son bir ayda 60 lira arttı. Son bir yıl itibarıyla mutfağa gelen ek yük ise 222 lira oldu" görüşüne yer verildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ay başında açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin öncü göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Türk-İş açıklamasında şöyle denildi:

• Süt, yoğurt, peynir grubunda; geçen ay fiyatı arttığı belirlenen süt ile peynir fiyatı aynı kalırken, fiyatı değişmeyen yoğurt fiyatında bu ay artış dikkati çekti.

• Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; kıyma et (dana kıyma fiyatı artarken karışık kıyma fiyatı aynı kaldı) ile kuşbaşı et fiyatında bu ay artış tespit edildi. Sakatat ürünlerinin fiyatı aynı kaldı. Tavuk fiyatı, düşük de olsa arttı.

• Balık fiyatı geçen ayın tersine bir gelişmeyle hamsi ve istavritteki artışa bağlı olarak ortalamada biraz artış gösterdi. Hesaplamada -her zaman olduğu gibi- fiyatı nispeten ucuz ve yaygın satılan balıklar esas alındı.

• Yumurtanın fiyatı bu ay tanede 5 kuruş geriledi. Bakliyat ürünlerinden (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) kırmızı ve yeşil mercimek fiyatında artış tespit edilirken diğerleri aynı kaldı.

• Bazı marketlerde özellikle bakliyat ürünleri üzerinden bu ay “promosyon” uygulaması dikkati çekti.

• Meyve-sebze ortalama fiyatı bu ay önemli bir değişime neden olmadı.

• Ailenin gıda harcaması içinde ağırlıklı yeri olan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 5.46 TL (geçen ay 5.43 TL) olarak hesaplandı.

• Sebze ortalama kilogram fiyatı geçen ay 5.43 TL iken bu ay 5.75 TL’ye yükseldi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise yüzde 11.14 gerileyerek 4.81 TL (geçen ay 5.45 TL) oldu.

• Hesaplamada 18 sebze ve 8 meyve olmak üzere toplamda yine 26 ürün dikkate alındı. Hesaplama yapılırken, her zaman olduğu gibi, pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi.

• Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmek ve makarna fiyatı aynı kalırken, un, irmik ve bulgur fiyatında artış tespit edildi. Baldo pirinç fiyatında da bazı marketlerde fiyat artışı dikkati çekti.

• Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı fiyatı kilogramda 4 TL artarken, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay yine değişmedi.

• Siyah ve yeşil zeytin fiyatı ortalamada biraz arttı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinden fıstığın fiyatı arttı, fındığın fiyatı geriledi, diğerleri değişmedi.

• Çay ve ıhlamur fiyatı ile baharat (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatları aynı kaldı. Şeker ve tuz ile bal, reçel, pekmez ve salça yine fiyatı değişmeyen ürünler arasında yer aldı.

