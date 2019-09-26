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Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 65, yoksulluk sınırı 6 bin 725 lira oldu.

Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması" eylül ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 64 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 724 lira 81 kuruş oldu.

Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 536 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre 0,28 oranında arttı. Bu yılın 9 aylık döneminde fiyatlardaki artış yüzde 6,36 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı -baz etkisiyle- yüzde 9,05 olarak hesaplandı.

YUMURTANIN FİYATI ARTTI

Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Kıyma ve kuşbaşı et ile sakatat ürünleri fiyatları bu ay yine değişmezken, tavuk fiyatı gerilemeye devam etti. Mevsimin başlamasıyla balık daha düşük fiyatla tezgahlarda yerini aldı. Fiyat gerilemesinde hamsi, istavrit, mezgit gibi balık çeşitlerinin olumlu etkisi söz konusu oldu.

Yumurtanın fiyatı bu ay daha da artarak tanesi 75 kuruşa ulaştı. Bakliyat ürün fiyatları bu ay kırmızı mercimekteki artışın dışında değişmedi.

Gıda harcamasında günlük tüketimi sık olan yaş sebze ve meyve fiyatları bu ay yine mutfak harcamasını olumlu etkiledi. Ailenin harcamalarında önemli ağırlığı olan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 5,60 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay 5,41 liraya yükselirken, meyve ortalama kilogram fiyatı 5,85 liraya geriledi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta makarna fiyatı arttı fakat diğer ürünlerin fiyatı aynı kaldı.

Tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay değişmedi. Siyah zeytin fiyatında artış, yeşil zeytin fiyatında azalış ortalamada fiyatları geriletti. Çay fiyatındaki artış bu ay etikete yansıdı. Baharat fiyatı yine aynı kaldı. Şeker ve tuz ile bal, pekmez fiyatı aynı kalırken reçel fiyatı arttı.

KAYNAK:AA

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TÜRK - İŞ yoksulluk sınırı açlık sınırı

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