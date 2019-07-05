FİNANS

Türk kirazına Çin pazarına girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin ile tarım ürünleri ticaretine ilişkin görüşmelerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Uzun süredir ilk defa Türkiye'den Çin'e 25 ton kiraz geldi. 20 ton Guangzhou’ya, 5 ton da Şanghay’a ulaştı. İnşallah sebze-meyve, balık ürünleri ve süt ürünlerinde arkası gelecek." dedi.

Türk kirazına Çin pazarına girdi

EXPO 2019 Pekin organizasyonunda Türkiye Milli Günü açılışı için geldiği Pekin'de AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Japonya ve Çin temaslarını değerlendirdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile Davos’ta, Paris’te, OECD toplantılarında ve G-20 Ticaret Bakanları toplantıları sırasında sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Pekcan, bu ülkeyle görüşmelerini yürüttükleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı bu sene içerisinde imzalamayı hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, iki tarafın da bu konuda çok istekli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Japonya'nın ticaret hacmi yaklaşık 750 milyar dolar, bunun da 73 milyar doları sadece gıda ve tarım ürünleri ithalatından oluşuyor. Türkiye'nin böyle büyük pazarlara ihtiyacı var. Ama iki tarafın da hassasiyetleri bulunuyor. 'Kendi sanayimizi, sektörlerimizi koruyalım ama ihracatın da önünü açalım' düşüncesiyle görüşmeleri sürdürüyoruz. Biz tarım ürünlerinde biraz daha taviz bekledik, bekliyoruz da... İnşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Artık bizim ihracatçılarımızın Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar, Avrupa, Rusya’dan çıkıp pergeli genişletme zamanı geldi. Biz Bakanlık olarak her türlü desteğimizle arkalarında olacağız. Onlara açabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız."

ÇİNLİLER TÜRK KİRAZI YEMEYE BAŞLADI

Bakan Pekcan, Japonya ve Çin ziyaretleri sırasında çok verimli üst düzey görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti. Ziyaret edilecek ülkeye yönelik öncesinde detaylı çalışmalar yapıldığını aktaran Pekcan, şöyle konuştu:

"Temas kuracağımız ülke dışarıdan ne alıyor, o ürünü bizden ne kadar alıyor, biz onu dünyaya ne kadar veriyoruz? Tüm bu soruların yanıtlarını çalışıyoruz. Çin ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Ekonomik Ortaklık Anlaşması görüşmeleri devam ediyor. Senelerce devam eden bu süreci son zamanlarda hızlandırdık. Son 4 ayda dört görüşme yaptık ki bu STA görüşmeleri normalde 3-4 ay aralıklarla olur. Son zamanlarda 36 civarında video konferans gerçekleştirdik. Matriks çalışmasıyla ilgili de bir dosya hazırladım. Çin Ticaret Bakanlığı da memnuniyetle kabul etti. Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılması sırasında asimetriğin de dengelenmesi yönünde destek vereceklerini söylediler."

Pekcan, Çin ile tarım ürünleri ticaretine ilişkin görüşmelerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, uzun süredir ilk defa Türkiye'den Çin'e 25 ton kiraz geldiğini açıkladı. Türk kirazının 20 tonunun Guangzhou’ya, 5 tonunun da Şanghay’a ulaştığını aktaran Pekcan, "Çin'in süt ve deniz ürünleri ile kanatlı et ithalatı 18 milyar dolar. Burası çok ciddi bir pazar. İnşallah sebze-meyve, deniz ve süt ürünlerinde de arkası gelecek." dedi.

ÇİN, İZMİR FUARI'NDA PARTNER ÜLKE OLACAK

Çin'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ithalat pazarı bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Kasımda Çin İthalat Fuarı'na giderek, ciddi bir katılım sağlayacağız. Eylülde 88. İzmir Fuarı’na Çin partner ülke olarak katılacak. Çin Ticaret Bakanı ile de teyitleştik o da iş adamları heyetiyle beraber katılacak. Önce İstanbul’da iş dünyasını bir araya getireceğimiz çeşitli toplantılar yapacağız, sonra da beraber İzmir’e geçip fuar açılışını gerçekleştireceğiz. Amacımız Japonya’yı da Çin’i de aynı zamanda yatırımcı olarak görmek. İki ülkenin de dünyadaki yatırımlarına baktığımız zaman Türkiye’deki yatırımlarının çok az olduğunu görüyorsunuz. Yatırımların artırılması konusunda iki ülke liderleri mutabakata vardı. Onlar da Türkiye’deki yatırımların artırılmasını desteklediklerini söylediler."

Pekcan, 2,5 milyon kişinin EXPO 2019 Pekin'i, bunun 1 milyonunun da Türk pavyonunu ziyaret ettiğini belirterek, sergiye 16 milyon kişinin gelmesinin beklendiğini, bunun 10 milyonunun da Türk pavyonunu göreceğini düşündüklerini bildirdi.

'AMERİKALILARI İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNE YATIRIM İÇİN DAVET ETTİK'

Pekcan, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 meselelerinin iki ülke ticareti üzerindeki etkilerine yönelik soru üzerine, şöyle konuştu:

"Washington ziyaretinde Beyaz Saray’da bir toplantı yaptık, sonra da ertesi gün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la bir araya geldik. Bana 'S-400, F-35' dedi, ben de Sayın Ross’a 'Sayın Bakanım, biz Ticaret Bakanıyız, bizim işimiz ticaret, gelin biz ticareti konuşalım, onu da konuşması gerekenler konuşsun' dedim. O gün bugündür de çok sıkı bir iş birliği halindeyiz. Gerek telefonla, gerek e-maille haberleşerek sektörün önünü açmaya çalışıyoruz. Benim Bakan Yardımcım, onun temsilcisi koordinasyon halinde ortak toplantılar gerçekleştiriyorlar. Onlardan da sektöre yönelik, pazara giriş, network ve dağıtım ağlarına girişle ilgili destek istedik. Sayın Ross da bu tür desteklerin içinde olacağını teyit etti."
Pekcan, ABD'li iş insanlarını teknoloji ağırlıklı İhtisas Serbest Bölgelerine yatırım için davet ettiklerine dikkati çekerek, bunun dışında herhangi bir sektör limiti koymadıklarını ama otomotiv, yan sanayi, tekstil, hazır giyim, mobilya, mücevher, yatçılık gibi bir kaç sektörü görüşmelerde ön plana çıkardıklarını vurguladı.

'SAKIN TAUVUKLARI KESMEYİN'

Bakan Pekcan, son günlerde Irak pazarı ile ilgili yaşanan sıkıntılara ilişkin bir soru üzerine, yumurta ve kanatlı ihracatında Irak gibi tek bir ülkeye odaklanıldığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu pazarda sorun olduğu anda sektör krize giriyor. Bunu çeşitlendirmekten başka çaremiz yok. Iraklı Bakanla temastayız. Her ülkenin de yerli üreticisini destekleme stratejileri var. Önlemlerin geçici olduğunu söylüyorlar ancak bizim üreticilerimizin o geçici önlemi bekleyecek tahammülü yok. Dondurma, meyve suyu ile başladı, arkasından makarna, şehriye ile devam etti. Onun için Iraklı Bakan ile yazıştık. 60 günde de o devreye girecek ama bizim en büyük ihracatımız yumurta ve kanatlı ette. 306 milyon dolar yumurta, 324 milyon dolar da kanatlı et ihracatımız var. Sadece bu ikisi toplamda 625 milyon doları geçiyor."

Konuyla ilgili en üst düzeyde görüşmeler yaptıklarına işaret eden Pekcan, Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin'in Ekonomik Kurul'un Başkanı olduğunu, konuyu Ekonomik Kurul'da gündeme getireceklerini söylediklerini aktardı.

Türkiye'den gelen yumurtaların İran üzerinden Irak'a girmeye başladığını belirten Pekcan, "Iraklı muhattaplarımıza 'Biz bunu desteklemiyoruz, yumurtalar hangi şartlarda naklediliyor, stoklanıyor, buna güvenemeyiz. Bunlara Türk ürünü denmesini de istemeyiz. Irak Muhatabımıza 'Bizim tavukları kessek, sonra yumurtayı nereden bulacaksınız' dedik. Onlar da 'Sakın tavukları kesmeyin' dedi. Geçici bir uygulama olduğu söyleniyor ama parlamento kararı olduğu için birden kaldıramıyorlar. Henüz bir takvim vermediler, bekliyoruz. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zaten Irak'ta yumurta fiyatları üç katına çıkmış, bunu ne kadar sürdürebilirler?" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Gümrük Birliği ile ilgili bir soru üzerine de toplantılarda Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’la her fırsatta bir araya geldiklerini, güncellemeyi de mutlaka konuştuklarını ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinin bu komisyona yetki vermesi gerektiğini, 2016 Aralık ayından itibaren de bu yetkiyi beklediklerini dile getiren Pekcan, buna da engel olan birkaç ülke bulunduğunu, ülkelerle güncellemenin önünün açılması yönünde direk temas halinde olduklarını söyledi.

KAYNAK:AA

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Kimse yüzüne bakmıyordu! Fiyatı cep yakıyorKimse yüzüne bakmıyordu! Fiyatı cep yakıyor
Kıdem tazminatı tavan ücreti belli olduKıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kiraz çin pazarı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

12 bin personel atanacak

12 bin personel atanacak

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Benzin fiyatlarına indirim geldi!

Benzin fiyatlarına indirim geldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Burada arazisi olan yaşadı!

Burada arazisi olan yaşadı!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Beş yıldızlı otel kaderine terk edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

"Sakla samanı, gelir zamanı” sözü gerçek oldu

Kimse yüzüne bakmıyordu! Fiyatı cep yakıyor

Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Büyükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı belli oldu

Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı belli oldu

Sağlık Bakanı Koca'dan müjde! 12 bin personel atanacak

12 bin personel atanacak

Son dakika: Benzin fiyatlarında 12 kuruşluk indirim

Benzin fiyatlarına indirim geldi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.