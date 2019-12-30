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  4. Türk Kızılay ile STM arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay ile STM arasında iş birliği protokolü imzalandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Bu sene STM olarak şirket personelimize yeni yıl hediyesi dağıtmak yerine Türk Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahiplerini sevindirerek farklı bir hediyeleşme gerçekleştireceğiz" - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Dünyadaki insani yardım ve afet sektörüne de büyük oranda inovasyon veren Türk Kızılayın çalışmaları, savunma sektörüyle nitelikli iş birliğine kavuştu"

Türk Kızılay ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Türk Kızılay Genel Müdürlüğündeki imza töreninde yaptığı konuşmada, STM personeli adına Kızılay ile "Sevgi Bohçası" projesi kapsamında yeni doğan bebek ve anneleri için ihtiyaç malzemeleri yardımlarını fonlayacaklarını belirtti.

Her sene STM personeline yönelik yıl sonu hediyesi uygulamasında bu sene değişikliğe giderek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın manevi tatmin oluşturacağını değerlendirdiklerini ifade eden Demir, "Bu sene STM olarak şirket personelimize yeni yıl hediyesi dağıtmak yerine Türk Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahiplerini sevindirerek farklı bir hediyeleşme gerçekleştireceğiz." dedi.

Demir, ülke savunmasının sadece mühimmat ve cephane ile değil insan güvenliğine yapılacak katkıyla da sağlanacağına işaret ederek, "Türk Kızılay ile yapılan iş birliği, bu kapsamda çok önemli. İnsana yönelik bir dizi konuda beraber çalışarak farklı alanlarda iş birliği geliştirebileceğimizi gördük. Hayatın kolaylaştırılması, güvenliğin, sağlığın, barınmanın sağlanacağı ortamların oluşturulacağını gördük. Bu konularda çeşitli iş birliklerinin yapılmasına önümüzdeki dönem de devam edilecek." diye konuştu.

- "İnsanı ve toplumu güçlendiren çok sayıda hizmet gündemimizde"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Kızılayın nitelikli iş birlikleri içinde çok boyutlu temaslarının devam ettiğini dile getirdi. Kınık, şöyle konuştu:

"Dünyadaki insani yardım ve afet sektörüne de büyük oranda inovasyon veren Türk Kızılayın çalışmaları, savunma sektörüyle nitelikli iş birliğine kavuştu. Bu çerçevede pek çok alanda yenilikçi, insan odaklı, insanı ve toplumu güçlendiren, insanın hayatını daha güvende devam ettirmesini sağlayacak çok sayıda hizmet, ürün ve yenilik bizim ve sizin gündeminizde. Kan, biyo-bankacılık, stratejik olan bazı ürünlerin millileştirilmesi, Türkiye'de üretilmesi ve Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan diğer coğrafyalarda değerlendirilmesi hem milli ekonomiye hem de stratejik ürünlerin yurdumuzda üretilmesiyle milli gücümüzün artırılmasına vesile olacak."

Kınık, STM'nin verdiği katkı için teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, STM Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Türk Kızılay

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