Türk Kızılay ile STM arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, Türk Kızılay Genel Müdürlüğündeki imza töreninde yaptığı konuşmada, STM personeli adına Kızılay ile "Sevgi Bohçası" projesi kapsamında yeni doğan bebek ve anneleri için ihtiyaç malzemeleri yardımlarını fonlayacaklarını belirtti.

Her sene STM personeline yönelik yıl sonu hediyesi uygulamasında bu sene değişikliğe giderek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmanın manevi tatmin oluşturacağını değerlendirdiklerini ifade eden Demir, "Bu sene STM olarak şirket personelimize yeni yıl hediyesi dağıtmak yerine Türk Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahiplerini sevindirerek farklı bir hediyeleşme gerçekleştireceğiz." dedi.

Demir, ülke savunmasının sadece mühimmat ve cephane ile değil insan güvenliğine yapılacak katkıyla da sağlanacağına işaret ederek, "Türk Kızılay ile yapılan iş birliği, bu kapsamda çok önemli. İnsana yönelik bir dizi konuda beraber çalışarak farklı alanlarda iş birliği geliştirebileceğimizi gördük. Hayatın kolaylaştırılması, güvenliğin, sağlığın, barınmanın sağlanacağı ortamların oluşturulacağını gördük. Bu konularda çeşitli iş birliklerinin yapılmasına önümüzdeki dönem de devam edilecek." diye konuştu.