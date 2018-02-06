FİNANS

Türk konsorsiyum Akkuyu'dan çekildi

06 Şubat 2018 11:29

Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumu Akkuyu Nükleer Santral projesinden çekildi. Konsorsiyumun yerini EUAS International ICC'nin dolduracağı iddia edildi.

Türk konsorsiyum Akkuyu'dan çekildi

Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kapasiteli ve yatırım bedeli 20 milyar doların üzerinde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşmaya varamadı.

CKK konsorsiyumu, geçen yıl haziranda Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini öngören bir protokol imzalamış fakat sonrasında ana anlaşma için bir neticeye varılamamıştı.

Bu arada Rusya'da yayınlanan RBC gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre projeden çekilen Kalyon ve Kolin'in yerini EUAS International ICC alacak.

EUAS İnternational ICC, Enerji Üretim Anonim Şirketi (EUAŞ) tarafından 2015 yılında Jersey adalarında kurulmuştu.
 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 40 Oy
    gene milletin parası hortumlanacak tabela şirketlerce:)
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  • 26 Oy
    5 koydular 15 e satcaklar
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  • 3 Oy
    euas neden jersey adalarinda kuruliyor mantikli bi sebebi varmi acaba
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  • 39 Oy
    BU İŞTE , RUS MAFYASI VE ABD NİN PARMAGI VAR İŞİ BULANDIRIP TÜRKİYENİN KALKINMASINI İSTEMİYORLAR
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  • 3 Oy
    @burakelibol zaten oranın ortağı rusya.o senin baştakilerini nemalandırmamıştır çıkarlarına ters düşmüştür o yüzden o şirketi atmışlardır.
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