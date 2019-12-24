Türk kuyumcular Özbek meslektaşlarını eğitecek

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Sektörel birikimini yurt dışına ihraç etmeye başlayan Türk kuyumcular, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan protokol uyarınca, Özbek meslektaşlarını eğitecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt içi ve dünyada pazar çeşitlemesine giderek büyümesini sürdüren Türk kuyumculuk sektörü, sektörel birikimini yurt dışına da ihraç etmeye başladı. Taşkent'te yapılan Özbekistan-Türkiye İş Forumu kapsamında Türk kuyum sektörünün önde gelen firmaları, Özbek meslektaşlarıyla bir araya geldi. Forum kapsamında İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık ile Özbekistan Kuyumculuk Sanayi Kurumu Başkanı Davron Samatov arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Türk kuyumculuk sektörü, zengin maden yataklarıyla büyük gelişme potansiyeline sahip Özbek kuyumculuk sektörünün gelişmesine destek sağlayacak. Bu kapsamda Türk kuyumcular, Özbek meslektaşlarına eğitim verecek. 5 yıl süreli protokol kapsamında taraflar, yatırımcıları ülkelerine davet etmek ve iş birliği kapsamındaki projeleri gerçekleştirmek başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yapacak. İki ülkenin kuyumcuları, sektördeki potansiyellerinin tanıtımı için çeşitli konferans ve seminerlere de imza atacak.

Yatırım yapacak iş adamlarına hukuksal danışmanlık ve şirket kurulumu için arazi veya bina seçimi gibi konularda destek verilecek. Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan protokol uyarınca, üretim konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı, kuyumculuk ürünlerinin üretimini yapan uzmanların kuyumculuk sektöründe ileri teknolojiye sahip şirketlerde staj yapması sağlanacak ve Özbekistan'da 3 boyutlu teknoloji yönteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak. - Özbekistan sanayi bölgesinde "Kuyumcukent" benzeri bir yapı kurulabilir Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na, Türkiye ve Özbekistan'dan 150'den fazla kuyumcu firması katıldı. Özbekistan ve Türkiye'nin kuyumculuk alanındaki deneyimleri ve yenilikçi teknolojilerinin anlatıldığı forumda, sektörde ortak projeler geliştirmek, ülke mevzuatı ve iş fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sektörler arası iş birliği ve yatırım imkanlarının ele alındığı forumda, Özbekistan sanayi bölgesinde "Kuyumcukent" benzeri bir yapılanmanın kurulması da gündeme geldi.