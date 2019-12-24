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Türk kuyumcular Özbek meslektaşlarını eğitecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Sektörel birikimini yurt dışına ihraç etmeye başlayan Türk kuyumcular, zengin maden yataklarıyla büyük gelişme potansiyeline sahip Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine destek sağlayacak - Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan protokol uyarınca, üretim konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı, kuyumculuk ürünlerinin üretimini yapan uzmanların kuyumculuk sektöründe ileri teknolojiye sahip şirketlerde staj yapması sağlanacak ve Özbekistan'da 3 boyutlu teknoloji yönteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak - İKO Başkanı Mustafa Atayık: - "Özbekistan, altın üretiminde Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri içinde Rusya'dan sonra ikinci, 6 bin tona yakın altın rezerviyle dünyada 4. sırada yer alıyor" - "Sektör olarak altın ihtiyacımızı başka ülkeler yerine kardeş Özbekistan'dan karşılayabiliriz. Üreticilerimiz, yerel kuyumcularla teknoloji ve tecrübe transferi konusunda iş birlikleri ve ortaklıklar yapabilir"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Sektörel birikimini yurt dışına ihraç etmeye başlayan Türk kuyumcular, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan protokol uyarınca, Özbek meslektaşlarını eğitecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt içi ve dünyada pazar çeşitlemesine giderek büyümesini sürdüren Türk kuyumculuk sektörü, sektörel birikimini yurt dışına da ihraç etmeye başladı.

Taşkent'te yapılan Özbekistan-Türkiye İş Forumu kapsamında Türk kuyum sektörünün önde gelen firmaları, Özbek meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Forum kapsamında İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık ile Özbekistan Kuyumculuk Sanayi Kurumu Başkanı Davron Samatov arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Türk kuyumculuk sektörü, zengin maden yataklarıyla büyük gelişme potansiyeline sahip Özbek kuyumculuk sektörünün gelişmesine destek sağlayacak. Bu kapsamda Türk kuyumcular, Özbek meslektaşlarına eğitim verecek.

5 yıl süreli protokol kapsamında taraflar, yatırımcıları ülkelerine davet etmek ve iş birliği kapsamındaki projeleri gerçekleştirmek başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yapacak. İki ülkenin kuyumcuları, sektördeki potansiyellerinin tanıtımı için çeşitli konferans ve seminerlere de imza atacak.

Yatırım yapacak iş adamlarına hukuksal danışmanlık ve şirket kurulumu için arazi veya bina seçimi gibi konularda destek verilecek.

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan protokol uyarınca, üretim konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımı, kuyumculuk ürünlerinin üretimini yapan uzmanların kuyumculuk sektöründe ileri teknolojiye sahip şirketlerde staj yapması sağlanacak ve Özbekistan'da 3 boyutlu teknoloji yönteminin uygulanmasıyla ilgili çalışmalar yapılacak.

- Özbekistan sanayi bölgesinde "Kuyumcukent" benzeri bir yapı kurulabilir

Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na, Türkiye ve Özbekistan'dan 150'den fazla kuyumcu firması katıldı. Özbekistan ve Türkiye'nin kuyumculuk alanındaki deneyimleri ve yenilikçi teknolojilerinin anlatıldığı forumda, sektörde ortak projeler geliştirmek, ülke mevzuatı ve iş fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sektörler arası iş birliği ve yatırım imkanlarının ele alındığı forumda, Özbekistan sanayi bölgesinde "Kuyumcukent" benzeri bir yapılanmanın kurulması da gündeme geldi.

- "Sektörel iş birliğine hazırız"

Forumda Türk kuyumculuk sektörünü potansiyeli hakkında bilgi veren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Özbekistan kuyumculuk sektörünün gelişimi için sektörel deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özbekistan, altın üretiminde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri içinde Rusya'dan sonra ikinci, 6 bin tona yakın altın rezerviyle dünyada 4. sırada yer alıyor. Türkiye ise altın takı, mücevher üretimi ve ihracatında global bir oyuncu.

Karşılıklı güven köprüsü tesis edildikten sonra birçok farklı çalışma yapılabileceğine inanıyorum. Sektör olarak altın ihtiyacımızı başka ülkeler yerine kardeş Özbekistan'dan karşılayabiliriz. Üreticilerimiz, yerel kuyumcularla teknoloji ve tecrübe transferi konusunda iş birlikleri ve ortaklıklar yapabilir. Özbekistan'dan gelecek öğrenci veya çalışanlara atölyecilik konusunda ülkemizde mesleki okullar ya da firmalarımızda eğitimler verilebilir."

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İKO Mustafa Atayık Özbekistan Türk kuyumcuları

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