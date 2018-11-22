FİNANS

Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Döviz cinsinden sözleşmelerin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin kağıtlarda, Türk lirası toplam bedelin, döviz cinsi bedel ile değişiklik tarihindeki döviz kurunun çarpımıyla bulunacak tutarı geçmemesi halinde, ayrıca damga vergisi aranmayacak. Sözleşme hükümlerinde değişiklik olması veya tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, toplam tutar üzerinden damga vergisi uygulanacak.

Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğine açıklık getirdi.

GİB tarafından, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında sirküler yayınlandı.

Sirkülere göre, belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunuyor. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.

Bu çerçevede, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden sözleşmelerin bedellerinin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda, belirlenen şartları birlikte taşıması halinde ayrıca damga vergisi aranılmayacak.

Buna göre, sözleşmelerin taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi gibi diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması gerekecek. Değişiklik sonrası Türk lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi, ilk sözleşmeye atıf yapılmış olması şartı aranacak.

Öte yandan düzenlenen kağıt, yabancı para ile düzenlenen sözleşmenin diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre hesaplanacak tutardan daha yüksek bir bedel içermesi durumunda, ilk sözleşmedeki damga vergisinin azami tutardan ödenmemiş olması kaydıyla, artan tutar üzerinden damga vergisi ödenecek.

Yabancı para cinsinden düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin azami tutardan ödenmiş olması halinde ise artan bedel nedeniyle bu kağıttan ayrıca damga vergisi aranmayacak.

Bedelin Türk lirası olarak belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıdın, ilk sözleşme yerine yeni bir sözleşme olarak veya aynı sonucu doğuracak şekilde bedel dışındaki unsurları da değiştirecek şekilde düzenlenmesi halinde, bu kağıt için genel hükümler çerçevesinde damga vergisi talep edilecek.

Diğer taraftan, ilk sözleşmenin başka hükümlerinde de değişiklik olması veya bu sözleşme yerine geçecek tamamen yeni bir sözleşme yapılması durumunda, bu sözleşme ihtiva ettiği toplam tutar üzerinden genel hükümler çerçevesinde nispi damga vergisine tabi olacak.KAYNAK:AA

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek
Türk e-ticaret devleri 'Efsane İndirim' hazır Türk e-ticaret devleri 'Efsane İndirim' hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Döviz cinsinden sözleşme Türk Lirası Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Prim borcu olana müjde! SGK yeni hak tanıdı

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Gram altın 6 haftada yüzde 11 eridi! (Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları)

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kargıcak Plajı 5,5 milyon liraya kiralık

Kargıcak Plajı 5,5 milyon liraya kiralık

'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek

Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek

Türk e-ticaret devleri 'Efsane İndirim' hazır

Türk e-ticaret devleri 'Efsane İndirim' hazır

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.