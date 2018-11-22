Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türk lirasına çevrilen döviz cinsinden sözleşmelerden hangi hallerde damga vergisi talep edileceğine açıklık getirdi.

GİB tarafından, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında sirküler yayınlandı.

Sirkülere göre, belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, Damga Vergisi Kanunu ya da özel kanunlarda herhangi bir istisna hükmü yer almadığı sürece nispi damga vergisine tabi bulunuyor. Belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde ise değişikliğe ilişkin kağıdın, artan tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması gerekiyor.

Bu çerçevede, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında döviz cinsinden sözleşmelerin bedellerinin Türk lirası olarak yeniden belirlenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda, belirlenen şartları birlikte taşıması halinde ayrıca damga vergisi aranılmayacak.

Buna göre, sözleşmelerin taraf, süre uzatımı, yeni iş ilavesi gibi diğer maddelerinde bir değişiklik yapılmadan münhasıran bedele ilişkin düzenleme yapılması gerekecek. Değişiklik sonrası Türk lirası cinsinden belirlenecek toplam bedelin, ilk sözleşmede yer alan döviz cinsinden bedel ile değişikliğe ilişkin kağıdın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankasınca ilan edilen cari döviz satış kurunun çarpımı suretiyle bulunacak tutarı geçmemesi, ilk sözleşmeye atıf yapılmış olması şartı aranacak.