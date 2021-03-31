Türk Lirası’ndaki Kayıp Kripto Paraya İlgiyi Arttırdı

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, ülkedeki kripto para ticaretindeki artışa ivme kazandırdı. Yatırımcılar, hem yükselişe geçen Bitcoin’den kazanç elde etmeyi hem de enflasyona karşı önlem almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayın başlarında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasından bu yana Türk Lirası yüzde 13'ün üzerinde değer kaybetti ve bu, daha gevşek para politikası endişesini ve liranın değerini yıpratabilecek artan fiyat baskılarını körükledi.

Ağbal'ın görevden alınmasının ardından, Türkiye’de zaten büyümekte olan kripto pazarı patlama yaptı.

ABD'li araştırma firması Chainalysis'in Reuters ile paylaştığı verilere göre, 24 Şubat ile 24 Mart arasındaki ticaret hacmi, Ağbal’ın gitmesiyle hafta sonundaki artışın ardından 218 milyar liraya (26 milyar dolara) ulaştı. Bu rakam, bir yıl önceki aynı dönemin 7 milyar lira üzerinde.

Büyük yatırımcılar ve şirketler hızla gelişen bu piyasayı benimserken, bu sıçrama, Bitcoin’in 62 bin doların biraz altında bir rekora ulaşmasıyla kripto paraya artan küresel ilgiyi yansıtıyor.